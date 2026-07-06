Chính sách thuế mới giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế

Phù hợp với quản lý các mô hình kinh tế mới

Luật Quản lý thuế 2025 được áp dụng từ ngày 1/7/2026, đã bổ sung hàng loạt nội dung mới nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Theo đó, luật đã quy định rút ngắn thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm. So với Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn khai bổ sung đã được rút ngắn xuống còn 5 năm, đòi hỏi người nộp thuế cần chủ động rà soát và xử lý sai sót sớm hơn; cùng với đó, việc triển khai hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế theo phương thức tự động. Đồng thời mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được sử dụng thống nhất là số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cước, góp phần đồng bộ dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính…

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân và thu hút nhân lực. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại Nhà máy may Chiến thắng, Thọ Xuân - Thanh Hóa. Ảnh: An Thư

Đáng chú ý, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã điều chỉnh biểu thuế lũy tiến đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. So với quy định hiện hành, biểu thuế lũy tiến từng phần đã được đơn giản hóa từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, trong đó thuế suất ở bậc 2 được giảm từ 15% xuống còn 10%, còn thuế suất ở bậc 3 giảm từ 25% xuống còn 20%, góp phần giảm nghĩa vụ thuế đối với một bộ phận người lao động. Bên cạnh đó, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc là bước điều chỉnh để chính sách tiến gần hơn với thực tế đời sống…

Giúp doanh nghiệp tư nhân thu hút và giữ chân được nhân tài Theo TS. Nguyễn Đình Chiến, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đảm bảo tính công bằng xã hội được thể hiện thông qua việc mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Bên cạnh đó, biểu thuế mới với các bậc hợp lý sẽ giúp tăng thu nhập thực tế cho người lao động, từ đó giúp doanh nghiệp tư nhân thu hút và giữ chân được nhân tài, nguồn lực chất lượng cao, yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đánh giá về các chính sách thuế mới, TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, Luật Quản lý thuế 2025 đã phù hợp với quản lý các mô hình kinh tế mới, kinh doanh dựa trên công nghệ và nền tảng số. Qua đó, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Đi kèm với đó là việc tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan với cơ quan thuế trong việc chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông để thực hiện pháp luật về thuế và quản lý thuế, tạo sự minh bạch, công khai và thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế liên quan đến tăng trưởng xanh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở, lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán… Điều này trực tiếp tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi, giúp khu vực kinh tế tư nhân, nhất là các doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, có cơ hội tiếp cận lực lượng lao động trình độ cao mà không bị ảnh hưởng quá lớn bởi chính sách thuế. Đây là sự cụ thể hóa rõ nét chủ trương của Đảng và Nhà nước được nêu trong Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

Còn theo chuyên gia kinh tế - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Luật Quản lý thuế 2025 phù hợp với xu hướng cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số, đồng thời, luật đồng bộ với các luật khác, từ đó giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế cũng như cơ quan quản lý.

Các quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 cũng tiến gần hơn với mục tiêu bảo đảm mức sống tối thiểu cho người dân. Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc lần này giúp người lao động tăng thêm thu nhập, đảm bảo chi tiêu trong bối cảnh giá cả tăng cao như hiện nay.

“Điểm nổi bật của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã thực hiện các chính sách miễn thuế đối với nhân lực công nghệ số chất lượng cao, nhân lực công nghệ cao; miễn thuế đối với thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, góp phần thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng đã được xác định trong Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho hay.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Công ty CP Thương mại Trường Phát cho rằng, các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung thời gian gần đây đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao. Đặc biệt, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 được áp dụng từ năm 2026 giúp giảm gánh nặng tài chính cho người lao động. Khi mức giảm trừ gia cảnh tăng lên 15,5 triệu đồng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc, người lao động sẽ có thu nhập thực nhận cao hơn, nhất là nhóm có thu nhập trung bình.

Bên cạnh đó, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân và thu hút nhân lực. Khi người lao động phải nộp thuế ít hơn, doanh nghiệp có thể giảm áp lực tăng lương chỉ để bù phần thuế, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.

Có thể nói, những chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người lao động giảm số thuế phải nộp, làm tăng thu nhập khả dụng của người dân, đồng thời tạo tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua việc tăng sức mua của thị trường.

Tuy nhiên, theo ông Quân, trong giai đoạn tới, Chính phủ và các cơ quan quản lý cần tăng cường theo dõi, đánh giá thường xuyên đời sống của người lao động, từ đó có cơ sở điều chỉnh chính sách phù hợp nhằm nâng cao thu nhập, bảo đảm mức sống, đáp ứng yêu cầu thực tế. Từ đó, giúp doanh nghiệp giảm được chi phí và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.