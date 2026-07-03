Mở rộng giảm trừ, miễn thuế giúp tăng thu nhập cho người dân

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế (tăng 5 khoản thu nhập so với quy định cũ). Việc bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…, vào diện được miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Nguồn: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Đồ họa: Phương Anh

Anh Nguyễn Văn Khiêm hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp công nghệ tại Hà Nội cho biết, lương lĩnh vực khoa học, công nghệ khá ổn định và có phần cao hơn so với ngành, lĩnh vực khác. Với mức lương hiện tại khoảng hơn 30 triệu đồng, do không có người phụ thuộc nên hàng năm anh phải nộp một khoản thuế thu nhập cá nhân cũng tương đối nhiều. Anh Khiêm cho biết, với mức lương hiện tại, trừ khoản tiền thuê nhà, sinh hoạt phí hàng tháng và khoản thuế thu nhập cá nhân bị khấu trừ hàng tháng, bản thân cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền dành cho các dự định của tương lai.

Theo anh Khiêm, việc được miễn thuế đối với thu nhập từ lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ giúp nâng cao cuộc sống cho người lao động như anh, mà còn tạo thêm động lực để các doanh nghiệp và đội ngũ nghiên cứu đầu tư mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

“Đặc biệt, chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân với các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào cuộc sống sẽ tạo thêm cú hích thu hút nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, góp phần tạo đột phá phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” - anh Khiêm nhấn mạnh.

“Việc bổ sung thêm các khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động cho thấy chính sách của Việt Nam hiện nay đã tiệm cận rõ rệt hơn với chuẩn mực quốc tế; chính sách được ban hành đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”. PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính)

Theo PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính), trong bối cảnh chi phí sinh hoạt của người dân ngày càng tăng, việc bổ sung các khoản giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là bước điều chỉnh cần thiết, góp phần bảo đảm nguyên tắc công bằng trong điều tiết thu nhập.

PGS.TS Lê Xuân Trường phân tích thêm, khi người lao động được giữ lại nhiều thu nhập hơn, họ sẽ có điều kiện tăng chi tiêu và tích lũy. Thu nhập khả dụng tăng lên sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước, tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh và qua đó góp phần nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách một cách bền vững.

Người làm công ăn lương được hưởng lợi

Bên cạnh việc đưa ra quy định cho 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung thêm một số khoản được giảm trừ trước khi tính thuế và rút gọn biểu thuế từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Các chuyên gia cho rằng, những thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến số thuế phải nộp của hàng triệu người làm công ăn lương.

Theo quy định, thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công được xác định trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ các khoản bảo hiểm được khấu trừ, giảm trừ gia cảnh và các khoản giảm trừ khác theo quy định.

Đáng chú ý, mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) đối với bản thân người nộp thuế; 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Mặc dù Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhưng mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng cho cả kỳ tính thuế năm 2026. Điều này đồng nghĩa, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026, người nộp thuế sẽ được áp dụng mức giảm trừ 15,5 triệu đồng/tháng đối với bản thân và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc cho thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2026.

Đặc biệt, ngoài các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với ngành nghề bắt buộc, khoản đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ trong phạm vi Chính phủ quy định, người nộp thuế còn được giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học; đồng thời được bổ sung cơ chế giảm trừ đối với một số khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc theo mức do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, Luật tiếp tục quy định nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp mang tính an sinh xã hội không tính vào thu nhập chịu thuế như phụ cấp ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại, nguy hiểm; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; các khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

Chị Hương Nguyễn - nhân viên marketing một doanh nghiệp tại Hà Nội cho rằng, việc nâng mức giảm trừ lần này cho thấy Nhà nước đã lắng nghe những kiến nghị từ thực tiễn của người dân. Việc được nâng mức giảm trừ gia cảnh, số thuế phải nộp sẽ giảm, mỗi tháng người dân như chị sẽ giữ lại được thêm một khoản thu nhập thực nhận để trang trải cuộc sống.

PGS.TS Lê Xuân Trường cho rằng, việc nâng ngưỡng thu nhập chưa phải nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng không chỉ giúp người dân tăng thu nhập thực nhận mà còn thể hiện định hướng xây dựng hệ thống thuế công bằng, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Khi người dân có thêm nguồn lực để tiêu dùng và đầu tư cho tương lai, nền kinh tế cũng được hưởng lợi từ sức cầu tăng lên.