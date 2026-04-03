Thuế - Hải quan

Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Nâng cao chất lượng đời sống người dân

Văn Tuấn

10:13 | 03/04/2026
(TBTCO) - Tại dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng nhiều khoản miễn, giảm thuế, đặc biệt gắn với chi phí y tế, giáo dục và các lĩnh vực ưu tiên. Các chuyên gia cho rằng, giải pháp này sẽ giúp kích thích tăng chi tiêu cho giáo dục, đào tạo, nâng cao đời sống, sức khỏe người dân.
aa

Giảm nghĩa vụ thuế cho nhiều đối tượng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đã đưa ra quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế (bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây). Đồng thời, sẽ miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; Miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược...

Chính sách miễn thuế này được ban hành sẽ cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng, tạo động lực cho các chuyên gia, nhà khoa học làm việc cũng như kiến tạo sức cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên công nghệ.

Người lao động yên tâm hơn khi được giảm thêm các khoản chi phí y tế khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: TN

Ngoài ra, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công bên cạnh việc giảm nghĩa vụ thuế do điều chỉnh tăng các các khoản giảm trừ còn có thể được giảm nghĩa vụ thuế thông qua các quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 và dự thảo nghị định như quy định không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân các khoản gồm: Một là, khoản tiền làm việc ban đêm, làm thêm giờ (quy định trước đó là chỉ được miễn thuế đối với phần tiền lương trả cao hơn so với tiền lương làm ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật).

Hai là, toàn bộ khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được nhận, kể cả cao hơn mức quy định của pháp luật về lao động (quy định trước đó là chỉ được miễn thuế đối với phần nhận được theo mức quy định pháp luật lao động).

Ba là, khoản tiền do người sử dụng lao động đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không quá 3 triệu đồng/người/năm (hiện nay mức khống chế là 1 triệu đồng/người/năm).

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện quy định này sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho nhiều đối tượng nhưng tỷ lệ giảm cho các đối tượng nộp thuế ở bậc thấp sẽ cao hơn.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Điểm đáng chú ý được nhiều người lao động quan tâm đó là mức giảm trừ gia cảnh. Theo quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, năm 2026, khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế sẽ được giảm trừ cho bản thân là 15,5 triệu đồng/tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ mới của năm 2026 tăng hơn 40% so với trước đây.

Một trong những nội dung đang thu hút đông đảo sự quan tâm của chuyên gia cũng như người dân đó là đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục - đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đã đưa ra 2 phương án giảm trừ, trong đó, phương án 1 giảm 20 triệu đồng/năm đối với chi cho y tế và giảm 21 triệu đồng/năm đối với chi cho giáo dục - đào tạo; phương án 2 giảm 23 triệu đồng/năm đối với chi cho y tế và giảm 24 triệu đồng/năm đối với chi cho giáo dục - đào tạo.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, áp dụng theo phương án 2 thì trường hợp người nộp thuế phát sinh chi phí cho y tế, giáo dục - đào tạo và được giảm trừ theo phương án này khi tính thuế thu nhập cá nhân thì tổng mức giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc thực hiện giải pháp này sẽ góp phần giảm chi phí y tế, giáo dục - đào tạo cho người nộp thuế, thể hiện sự hỗ trợ, chia sẻ của nhà nước với người dân.

Theo Bộ Tài chính, đề xuất này là phần được giảm trừ thêm sau các khoản giảm trừ gia cảnh, nhằm thúc đẩy cho bản thân người nộp thuế học tập nâng cao trình độ tay nghề, và đối với người phụ thuộc đây cũng là phần hỗ trợ thêm để thúc đẩy đầu tư cho giáo dục đào tạo.

Tuy nhiên, để đảm bảo không bị trùng lắp về chính sách, tại dự thảo nghị định quy định các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ phải đáp ứng các điều kiện: Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; và không được chi trả từ các nguồn khác...

Các chuyên gia cho rằng, về lâu dài, chính sách này sẽ góp phần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào y tế và giáo dục - đào tạo, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan và góp phần tăng năng suất lao động, giảm gánh nặng thuế, tăng thu nhập khả dụng và tạo động lực chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe và học tập, qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, khi được bổ sung giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục - đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, nhiều người có thể không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, hoặc số phải nộp giảm đi đáng kể.

Anh Đỗ Trọng Hải - xã Đại Thanh, TP Hà Nội cho biết, gia đình có 2 cháu hiện đang theo học tại các trường công trên địa bàn, chi học phí mỗi cháu là hơn 5 triệu đồng/tháng; việc được giảm thêm các khoản chi phí y tế, giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, gia đình sẽ có thêm nguồn kinh phí lo cho việc khác hoặc đầu tư cho các cháu học thêm các lớp kỹ năng như âm nhạc, vẽ…, để nâng cao trình độ hiểu biết.

Cùng bày tỏ niềm vui, anh Phạm Tiến Trung - TP Hải Phòng cho rằng, khoản giảm trừ này sẽ giúp người lao động nhẹ bớt nỗi lo khi đi khám chữa bệnh, nguồn tiền được giảm trừ không phải nộp thuế sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động; việc được nâng cao chất lượng cuộc sống có thể sẽ giảm thiểu bệnh tật của người dân, qua đó giảm chi phí cho xã hội. Nêu quan điểm về 2 phương án giảm trừ cho y tế và giáo dục mà Bộ Tài chính đề xuất, anh Trung bày tỏ mong muốn sẽ được áp dụng theo phương án 2.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Tổng thư ký Hội tư vấn thuế Việt Nam khẳng định, đây là chính sách rất nhân văn, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế. Theo bà Hà, để đảm bảo tính ổn định lâu dài của chính sách, nên áp dụng theo phương án 2 mà dự thảo nghị định Bộ Tài chính đề xuất là giảm 23 triệu đồng/năm đối với chi phí y tế và giảm 24 triệu đồng/năm đối với chi phí cho giáo dục - đào tạo.

Theo bà Hà, với việc đưa ra chính sách giảm trừ phù hợp sẽ khuyến khích người nộp thuế đầu tư nhiều hơn cho học tập khám chữa bệnh nâng cao sức khoẻ trình độ, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao; đồng thời cũng hỗ trợ thêm cho các gia đình trong việc chi tiêu cho giáo dục, đào tạo của người phụ thuộc./.

Bài liên quan

Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

Gỡ “điểm nghẽn” thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Tập huấn cán bộ Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đổi mới hoạt động

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
Thuế tỉnh Tuyên Quang giải đáp kịp thời vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao