Giá vàng hôm nay ngày 20/5: Vàng miếng lùi về vùng 163,5 triệu đồng/lượng

Thu Hương

06:44 | 20/05/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa giá vàng miếng phổ biến lùi về vùng 161 - 163,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện dao động quanh mức 4.485 USD/ounce, tương đương khoảng 143,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí) và thấp hơn khoảng 20,7 triệu đồng/lượng so với vàng miếng trong nước.

Trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay phục hồi nhẹ nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện sau nhịp giảm sâu trước đó. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn chịu nhiều sức ép trong bối cảnh giá dầu neo ở mức cao, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì tăng và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ - Iran vẫn là yếu tố chi phối chính đối với thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt khi nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng tới khoảng 1/5 lưu lượng dầu thế giới. Trong phiên đầu tuần, giá dầu Brent có thời điểm vượt 111 USD/thùng trước khi hạ xuống dưới 109 USD/thùng sau thông tin Tổng thống Donald Trump trì hoãn kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị từ các đồng minh vùng Vịnh.

Biến động của giá dầu đang tạo ra tác động trái chiều đối với thị trường vàng. Trong khi rủi ro địa chính trị làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn, giá năng lượng leo thang lại làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó gây áp lực lên vàng - tài sản không sinh lãi.

Ông Fawad Razaqzada - chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com nhận định trong một báo cáo rằng vàng vẫn đang chịu áp lực khi giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD đồng loạt tăng. Theo ông, dù giá vàng đã phục hồi từ vùng hỗ trợ trong phiên đầu tuần, đà tăng hiện chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng chịu tác động từ lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất thực tăng cao.

Trên thị trường tài chính Mỹ, chứng khoán diễn biến phân hóa trong khi chỉ số USD Index suy yếu nhẹ sau nhịp tăng mạnh của tuần trước, qua đó hỗ trợ phần nào cho giá vàng. Dù vậy, đồng USD vẫn được nâng đỡ bởi nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng Federal Reserve System có thể tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi biên bản cuộc họp ngày 28 - 29/4 của Fed để tìm thêm tín hiệu về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách trước áp lực lạm phát gia tăng từ giá năng lượng. Trong ngắn hạn, xu hướng của thị trường vàng được cho là sẽ tiếp tục phụ thuộc vào mức độ tác động của căng thẳng Mỹ - Iran đối với tâm lý trú ẩn cũng như kỳ vọng lãi suất trên thị trường tài chính toàn cầu.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 19/5, giá vàng trong nước giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và PNJ cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lùi về ngưỡng 161 - 163,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch quanh mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải không điều chỉnh giá so với phiên trước, giá vàng miếng kết phiên ở mức 161,3 - 163,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giữ nguyên giá, giao dịch quanh ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá bán, giao dịch phổ biến quanh mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá so với phiên trước, niêm yết vàng nhẫn ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch quanh ngưỡng 161 - 163,5 triệu đồng/lượng.

(TBTCO) - Chiều ngày 18/5, đại diện Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận thông tin về việc lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý IV/2026. Ngoài ra, công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và đã chuẩn bị sẵn sàng sản xuất ngay khi được cấp phép.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến về quanh ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 16/5 giảm mạnh 122 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lùi về quanh mốc 4.539 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới lùi về quanh ngưỡng 4.661 USD/ounce sáng ngày 15/5, kéo giãn chênh lệch với vàng trong nước lên gần 17 triệu đồng/lượng
(TBTCO) - Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt điều chỉnh giảm, với vàng thế giới xuống còn khoảng 4.695 USD/ounce và vàng trong nước lùi về ngưỡng 162 - 165 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng thế giới tiếp tục biến động trước dữ liệu lạm phát của Mỹ.
(TBTCO) - Giá vàng hôm nay ngày 12/5 ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá vàng thế giới tăng lên quanh 4.750 USD/ounce, còn giá vàng trong nước giảm mạnh từ 2,1 - 2,3 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 11/5 (theo giờ Việt Nam) lùi về mức 4.697 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp giữ nguyên giá niêm yết.
Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,100 16,350
Kim TT/AVPL 16,100 16,350
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,050 16,350
Nguyên Liệu 99.99 15,000 15,200
Nguyên Liệu 99.9 14,950 15,150
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,800 16,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,750 16,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,680 16,130
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 161,000 163,500
Hà Nội - PNJ 161,000 163,500
Đà Nẵng - PNJ 161,000 163,500
Miền Tây - PNJ 161,000 163,500
Tây Nguyên - PNJ 161,000 163,500
Đông Nam Bộ - PNJ 161,000 163,500
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,100 16,350
Miếng SJC Nghệ An 16,100 16,350
Miếng SJC Thái Bình 16,100 16,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,050 16,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,050 16,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,050 16,350
NL 99.90 14,700
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,750
Trang sức 99.9 15,540 16,240
Trang sức 99.99 15,550 16,250
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 161 16,352
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 161 16,353
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,603 1,633
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,603 1,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,583 1,618
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 153,698 160,198
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 112,612 121,512
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 101,285 110,185
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 89,958 98,858
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 85,589 94,489
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 58,727 67,627
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,613 1,638
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161 1,635
Cập nhật: 20/05/2026 08:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18217 18492 19068
CAD 18617 18894 19511
CHF 32834 33219 33855
CNY 0 3832 3924
EUR 29993 30266 31291
GBP 34523 34915 35860
HKD 0 3234 3436
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15084 15666
SGD 20033 20315 20838
THB 723 786 839
USD (1,2) 26092 0 0
USD (5,10,20) 26134 0 0
USD (50,100) 26162 26182 26389
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,149 26,149 26,389
USD(1-2-5) 25,104 - -
USD(10-20) 25,104 - -
EUR 30,236 30,260 31,531
JPY 161.58 161.87 170.75
GBP 34,787 34,881 35,889
AUD 18,505 18,572 19,173
CAD 18,866 18,927 19,518
CHF 33,217 33,320 34,117
SGD 20,213 20,276 20,966
CNY - 3,812 3,936
HKD 3,306 3,316 3,436
KRW 16.16 16.85 18.23
THB 771.95 781.48 832.43
NZD 15,143 15,284 15,654
SEK - 2,763 2,845
DKK - 4,046 4,166
NOK - 2,805 2,889
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,212.73 - 6,975.83
TWD 753.13 - 907.44
SAR - 6,921.2 7,250.88
KWD - 83,808 88,689
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,129 26,149 26,389
EUR 30,105 30,226 31,405
GBP 34,720 34,859 35,865
HKD 3,295 3,308 3,423
CHF 32,960 33,092 34,024
JPY 161.76 162.41 169.73
AUD 18,480 18,554 19,143
SGD 20,230 20,311 20,891
THB 789 792 826
CAD 18,811 18,887 19,458
NZD 15,182 15,714
KRW 16.84 18.48
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26201 26201 26389
AUD 18396 18496 19421
CAD 18796 18896 19910
CHF 33070 33100 34687
CNY 3812.1 3837.1 3972.4
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30173 30203 31925
GBP 34830 34880 36633
HKD 0 3355 0
JPY 162.13 162.63 173.17
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15196 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20188 20318 21049
THB 0 751.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16100000 16100000 16350000
SBJ 14000000 14000000 16350000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,183 26,233 26,389
USD20 26,183 26,233 26,389
USD1 26,183 26,233 26,389
AUD 18,498 18,598 19,705
EUR 30,356 30,356 31,765
CAD 18,769 18,869 20,176
SGD 20,275 20,425 21,265
JPY 162.6 164.1 168.65
GBP 34,702 35,052 35,914
XAU 16,098,000 0 16,352,000
CNY 0 3,723 0
THB 0 787 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/05/2026 08:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80