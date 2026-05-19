Xã hội

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hồng Quyên

Hồng Quyên

[email protected]
22:48 | 19/05/2026
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tối 19/5/2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người”.
aa

Chương trình mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm kính yêu và sự tri ân sâu nặng của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa sinh động hình ảnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người, đồng thời tôn vinh những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hôm nay.

“Sáng mãi tên Người” quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách… cùng những gương mặt được khán giả trẻ yêu mến như Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng, Dương Đức Hải, nhóm Thiên Thanh, nhóm Tinh Tú… Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ cũng như đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, tạo nên một lực lượng biểu diễn đông đảo, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dàn dựng những tác phẩm công phu, có quy mô lớn, giàu tính sử thi và chiều sâu tư tưởng.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng mãi tên Người - chương trình nghệ thuật chính luận kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương trình “Sáng mãi tên Người” được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là biểu tượng văn hóa, ánh sáng dẫn đường cho dân tộc. Chương trình lấy hành trình từ Bến Nhà Rồng làm điểm khởi nguồn, phát triển qua các lớp nội dung: ra đi tìm đường cứu nước, soi sáng bằng lý tưởng cách mạng, và lan tỏa trong công cuộc dựng xây đất nước hôm nay.

Song song với các tiết mục âm nhạc, chương trình nghệ thuật sử dụng xuyên suốt các thủ pháp sân khấu hóa, phóng sự giao lưu nhân chứng, tạo nhịp điệu đa tầng và chiều sâu cảm xúc.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hồng Quyên
Từ khóa:
phong cách hồ chí minh Lãnh tụ vĩ đại chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người chủ tịch hồ chí minh

Bài liên quan

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm lập kỳ tích trong giai đoạn phát triển mới

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm lập kỳ tích trong giai đoạn phát triển mới

Xây dựng phong cách cán bộ ngân hàng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách cán bộ ngân hàng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Dành cho bạn

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Đọc thêm

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

(TBTCO) - Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.
Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 5.633 vụ với tổng số tiền phạt 108,7 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình “Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026” với chủ đề “Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai”. Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Trong nền kinh tế tri thức, giá trị doanh nghiệp ngày càng không chỉ nằm ở nhà xưởng, máy móc hay vốn tài chính, mà còn được quyết định bởi công nghệ, sáng chế, phần mềm, thương hiệu và dữ liệu. Tuy nhiên, để những tài sản vô hình này thực sự trở thành nguồn lực cho tăng trưởng, bài toán quan trọng đặt ra là phải định giá và thẩm định giá đúng giá trị tài sản trí tuệ.
Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

(TBTCO) - Ngày 17-18/3/2026, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Quản lý giá và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo, nâng cao nhận thức về định giá tài sản trí tuệ”, nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tăng cường năng lực định giá tài sản trí tuệ tại Việt Nam.
BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

(TBTCO) - Bám sát nhu cầu quản lý tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm Bậc thang” với mức sinh lời lũy kế hấp dẫn theo số dư tiền gửi, áp dụng cho đa dạng đối tượng khách hàng và không giới hạn số lượng sổ tiết kiệm, mở ra cơ hội gia tăng hiệu quả sinh lời cho các nhu cầu tích lũy dài hạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hình thành không gian phát triển mới cho Thủ đô

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hình thành không gian phát triển mới cho Thủ đô

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

Tập đoàn Xuân Thiện bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Tập đoàn Xuân Thiện bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất