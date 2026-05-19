Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm kính yêu và sự tri ân sâu nặng của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa sinh động hình ảnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người, đồng thời tôn vinh những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hôm nay.

“Sáng mãi tên Người” quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách… cùng những gương mặt được khán giả trẻ yêu mến như Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng, Dương Đức Hải, nhóm Thiên Thanh, nhóm Tinh Tú… Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ cũng như đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, tạo nên một lực lượng biểu diễn đông đảo, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dàn dựng những tác phẩm công phu, có quy mô lớn, giàu tính sử thi và chiều sâu tư tưởng.

Sáng mãi tên Người - chương trình nghệ thuật chính luận kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình “Sáng mãi tên Người” được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là biểu tượng văn hóa, ánh sáng dẫn đường cho dân tộc. Chương trình lấy hành trình từ Bến Nhà Rồng làm điểm khởi nguồn, phát triển qua các lớp nội dung: ra đi tìm đường cứu nước, soi sáng bằng lý tưởng cách mạng, và lan tỏa trong công cuộc dựng xây đất nước hôm nay.

Song song với các tiết mục âm nhạc, chương trình nghệ thuật sử dụng xuyên suốt các thủ pháp sân khấu hóa, phóng sự giao lưu nhân chứng, tạo nhịp điệu đa tầng và chiều sâu cảm xúc.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.