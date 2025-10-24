Xây dựng phong cách cán bộ ngân hàng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngành ngân hàng vững vàng, chuyên nghiệp, có đạo đức và phong cách làm việc hiệu quả trong thời kỳ chuyển đổi số.

Phong cách Hồ Chí Minh - Kim chỉ nam cho cán bộ, đảng viên

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh giữa tư tưởng, đạo đức, lối sống và mục đích sống của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, khoa học, cách mạng, thiết thực. Đây là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên học tập và noi theo.

Phong cách dân chủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh phong cách làm việc dân chủ là yếu tố hàng đầu của người cán bộ. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến, khơi gợi sự đóng góp của quần chúng để phát huy trí tuệ tập thể. Phong cách dân chủ thể hiện qua nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, không độc đoán, tiếp thu phê bình và sửa chữa khuyết điểm với tinh thần cầu thị. Đây là nền tảng để xây dựng môi trường làm việc dân chủ, sáng tạo và hiệu quả.

Phong cách quần chúng

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: nếu “cách xa dân chúng, không liên lạc chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”. Người cán bộ cần có bản lĩnh, biết tổ chức phong trào phù hợp thực tiễn, không áp đặt, duy ý chí. Phong cách này thể hiện qua lối sống giản dị, hòa đồng, không đặc quyền đặc lợi. Khi cán bộ thấm nhuần phong cách quần chúng, sẽ được nhân dân tin yêu, ủng hộ, từ đó công việc đạt hiệu quả cao.

Phong cách khoa học

Phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải điều tra, phân tích kỹ lưỡng, tôn trọng quy trình, tham khảo ý kiến tập thể trước khi quyết định. Người nhấn mạnh: không được làm việc hấp tấp, chủ quan, duy ý chí hay che giấu khuyết điểm. Với vấn đề mới, phức tạp, cần làm thử, làm điểm trước khi triển khai rộng. Làm việc khoa học là có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên, không luộm thuộm. Cán bộ phải dựa trên dữ liệu khách quan, thực tiễn để lựa chọn phương án tối ưu, đặt trong chiến lược lâu dài. Phong cách này còn thể hiện ở khả năng đánh giá đúng người, đúng việc, kiểm tra, giám sát hiệu quả, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời. Người nhấn mạnh: tình hình thay đổi từng giờ, cán bộ phải tỉnh táo, linh hoạt để không tụt hậu.

Phong cách nêu gương

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: cán bộ, đảng viên phải luôn nêu gương trong công việc và đời sống. Phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là nền tảng đạo đức cách mạng, giúp giữ Đảng trong sạch, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Nêu gương phải thể hiện trong ba mối quan hệ: với mình – không tự mãn, luôn học hỏi; với người – chân thành, khiêm tốn, đoàn kết; với việc – đặt lợi ích chung lên trên. Cán bộ càng giữ chức vụ cao càng phải gương mẫu, sống liêm chính, làm việc tận tụy, thống nhất giữa lời nói và hành động để quần chúng tin yêu, noi theo.

Hội thi văn hoá Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực trạng và yêu cầu đổi mới trong ngành ngân hàng

Nhận thức của cán bộ, nhân viên ngân hàng

Ngành ngân hàng đã tích cực triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm. Việc ứng dụng và chuyển hóa thành hành động cụ thể mang đến những hiệu quả nhất định.

Ứng dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiệp vụ

Tư tưởng Hồ Chí Minh đề cao liêm chính, minh bạch, cần kiệm và tinh thần phục vụ nhân dân. Ngành ngân hàng đã có bước tiến trong cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng

Ngành ngân hàng đã nỗ lực kiểm tra, giám sát việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, một số đơn vị đã đưa nội dung này vào tiêu chí thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngành ngân hàng

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, chúng ta cần chú trọng học tập và làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm định kỳ về phong cách làm việc của Bác, gắn với thực tiễn ngành ngân hàng.

Lồng ghép nội dung học tập Bác vào chương trình đào tạo cán bộ.

Phát hành các ấn phẩm truyền thông nội bộ như bản tin, video, podcast, infographic về gương người tốt – việc tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác.

Tổ chức các cuộc thi viết, thi kể chuyện, thi sáng kiến cải tiến gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể hóa phong cách Hồ Chí Minh vào quy trình nghiệp vụ ngân hàng

Rà soát, cải tiến quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính, tăng tính tự động hóa và minh bạch.

Áp dụng phong cách làm việc ngắn gọn, rõ ràng trong soạn thảo văn bản, xử lý hồ sơ tín dụng, giao dịch khách hàng.

Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “làm việc đến nơi đến chốn”, tránh hình thức, đối phó trong thực hiện nhiệm vụ.

Khuyến khích cán bộ chủ động đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng bộ giá trị cốt lõi gắn với tư tưởng của Bác như: “Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới -Bền vững - Nhân văn”.

Tổ chức các phong trào thi đua như “Người cán bộ ngân hàng mẫu mực”, “Giao dịch viên thân thiện”, “Chi nhánh văn hóa”…

Đưa tiêu chí học tập và làm theo Bác vào đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm, khuyến khích sự nỗ lực thực chất.

Tăng cường các hoạt động thiện nguyện, thể hiện tinh thần “vì dân phục vụ” theo gương Bác.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo

Yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải là người tiên phong trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện phong cách lãnh đạo gần dân, sát việc, lắng nghe và tôn trọng ý kiến cấp dưới, công tâm, minh bạch.

Tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo và nhân viên để tăng cường dân chủ, tạo môi trường làm việc cởi mở, tin cậy.

Biểu dương, nhân rộng các gương lãnh đạo tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Ứng dụng công nghệ để lan tỏa giá trị

Xây dựng nền tảng học tập trực tuyến về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập Bác trên mạng nội bộ, khuyến khích chia sẻ sáng kiến, câu chuyện truyền cảm hứng.

Sử dụng mạng xã hội, website, ứng dụng di động để truyền thông các nội dung học tập, gương điển hình.

Tổ chức các cuộc thi trực tuyến, thử thách sáng tạo gắn với chủ đề học tập và làm theo Bác.

Giám sát, đánh giá và nhân rộng mô hình tốt

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vị trí tiềm ẩn nhiều rủi ro về đạo đức trong lĩnh vực ngân hàng như tín dụng, ngân quỹ…

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ học tập và làm theo Bác trong công việc chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử.

Tổ chức kiểm tra định kỳ, biểu dương kịp thời các tấm gương tiêu biểu.

Nhân rộng mô hình “Chi bộ học tập Bác”, “Tổ nghiệp vụ làm theo Bác”, “Giao dịch viên học Bác”...

Gắn kết việc học tập Bác với các chương trình cải tiến chất lượng, chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Xây dựng phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là hành trình chuyển hóa từ nhận thức đến hành động. Đối với ngành ngân hàng, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là giải pháp chiến lược để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng, tận tâm, sáng tạo./.