(TBTCO) - Xây dựng Đảng cơ sở, gắn liền với việc hoàn thiện thể chế và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sảnViệt Nam (ĐCSVN) trong bối cảnh mới là nhiệm vụ rất quan trọng.

Bối cảnh lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng

Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, và đưa Đảng Cộng sản Việt Nam từ một đảng hoạt động bí mật trở thành đảng cầm quyền công khai. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ra đời với Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đấu tranh cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và ĐCSVN đã kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với thực tế cụ thể của Việt Nam, sáng lập Tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ ra con đường đúng đắn để giành thắng lợi cho cuộc cách mạng dân chủ mới. Sự thành công của Cách mạng Tháng Tám (chỉ sau 15 ngày nổ ra) không chỉ dựa vào số lượng đảng viên ít ỏi (khoảng 5.000 đảng viên), mà đến từ sự chuẩn bị kiên trì suốt 15 năm của Việt Minh, thông qua việc gắn bó sâu rộng với quần chúng, đồng cam cộng khổ, và biết chớp đúng thời cơ.

Thực tiễn đã chứng minh lịch sử và nhân dân đã lựa chọn ĐCSVN; không có sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không thể thực hiện được độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân. Sau thành công này, Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên mới, chấm dứt thời đại bị áp bức, bóc lột. Năm 1946, Việt Nam đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên trong lịch sử.

Nguyên tắc xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng nêu cao tinh thần kiên trì chân lý, kiên trì lý tưởng, thực hành nguyện ước ban đầu, và không sợ hy sinh. Đảng đã đề ra nguyên tắc coi trọng xây dựng Đảng từ tư tưởng, kiên trì chế độ tập trung dân chủ, kiên trì tác phong tốt đẹp lý luận gắn với thực tế, và mật thiết mối liên hệ với quần chúng. Ba bảo bối mà Đảng đã hình thành là mặt trận thống nhất, đấu tranh vũ trang và xây dựng Đảng.

Đại hội XIII của Đảng đã ấn định đường lối, phương châm chính sách đúng đắn, khiến toàn Đảng đạt được sự thống nhất và đoàn kết cao về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Nghị quyết Đại hội XIII khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nghị quyết Trung ương mới nhất liên quan đến nhiệm vụ này là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Nghị quyết 35-NQ/TW xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, mà còn là bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công cuộc đổi mới, và lợi ích quốc gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Giải pháp và phương thức đấu tranh

Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, kết hợp với sức mạnh của nhân dân.

Các phương thức và kết quả cụ thể bao gồm:

Nâng cao chất lượng lãnh đạo: Chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong đấu tranh phản bác ngày càngđược nâng cao, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đúng đắn sách lược của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cần nhận diện rõ tính chất nguy hại của các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời phân biệt chúng với những ý kiến phê bình mang tính xây dựng hoặc nhận thức lệch lạc.

Sử dụng đa dạng giải pháp: Lấy giá trị thực tiễn làm phương thức đấu tranh, bảo đảm tính khách quan, thuyết phục. Áp dụng biện pháp đấu tranh mềm dẻo, cương quyết, nhưng dân chủ. Sử dụng khoa học - kỹ thuật để nhận diện và xử lý kịp thời thông tin vu khống, xuyên tạc, đồng thời sử dụng hiệu quả công cụ pháp lý để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Kết hợp “xây” và “chống”: Đây là phương thức có tính bản lề, trong đó “xây” là chính và “chống” là quan trọng, cấp bách. Đảng ta đã xây dựng được niềm tin của nhân dân theo tinh thần: “Dân tin thì Đảng còn và ngược lại”. Đảng dựa vào sự ủng hộ, bằng sức mạnh của nhân dân để hình thành tổ chức và lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nhiều tài khoản và nhóm trên truyền thông xã hội đã tham gia tích cực vào công tác này, thể hiện tinh thần yêu nước và ủng hộ Đảng (ví dụ: nhóm “Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc,” trang “Chống phản động”).

Kết hợp nhiều phương thức khác: Kết hợp đấu tranh, phản bác với nêu gương; tuyên truyền với giáo dục ý thức cách mạng; và đấu tranh, phản biện với chứng minh, đối chứng, so sánh (“chứng cứ thật, giá trị thật”). Đồng thời sử dụng biện pháp mạnh để xử lý sai phạm (“xử lý không có vùng cấm,” “không chấp nhận lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm”).

Nâng cao chất lượng lãnh đạo cấp ủy cơ sở (ví dụ tại Vietcombank)

Nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, như tại Đảng bộ Vietcombank, là yếu tố cấu thành và biểu hiện cụ thể năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở.

Mặc dù các đảng bộ, chi bộ thuộc Vietcombank đã tích cực đổi mới phương pháp công tác theo hướng khoa học, tập thể, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vẫn còn tồn tại hạn chế như một số cấp ủy cơ sở thiếu năng động, nhạy bén, chậm đổi mới, năng lực lãnh đạo toàn diện còn hạn chế, và chấp hành quy chế chưa nghiêm túc.

Để nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, cần tập trung vào các giải pháp sau:

Chuyển biến nhận thức và trách nhiệm: Giáo dục để các tổ chức, lực lượng, nhất là cấp ủy và cán bộ chủ trì, nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, tránh chồng chéo.

Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cấp ủy viên: Nhất thiết phải “Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín” để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Nội dung bồi dưỡng cần cập nhật những vấn đề phát triển mới về lý luận và thực tiễn, hòa quyện giữa yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh đạo với tiêu chuẩn cấp ủy viên nêu trong Điều lệ Đảng.

Hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế: Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, đảm bảo tính dân chủ, sát thực tiễn, và khắc phục những biểu hiện thiếu tráchnhiệm hoặc tùy tiện.

Phát huy sức mạnh tổng hợp: Coi trọng phát huy dân chủđể các tổ chức quần chúng (như Mặt trận Tổ quốc và các tổchức chính trị - xã hội) tham gia đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng.

Tăng cường kỷ luật và kiểm tra, giám sát: Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, và nâng cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảngviên vi phạm theo các Quy định của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương (như Quy định số 102-QĐ/TW vàQuy định số 37-QĐ/TW).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnhcủa cán bộ và đảng viên”.

Trong bối cảnh sắp tới, Ban lãnh đạo VCB đang tập trung triển khai các nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (Nghị quyết số 57) và đổi mới công tác xây dựng pháp luật (Nghị quyết số 66), với phương châm “Cơ sở quyết, cơ sở làm, cơ sở chịu trách nhiệm”. Năm 2025 sẽ là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là cơ hội để cán bộ, đảng viên VCB ôn lại truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm xây dựng đất nước Việt Nam “Hùng cường-Thịnh vượng”.