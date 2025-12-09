(TBTCO) - Kiểm tra một cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã phát hiện cơ sở hoạt động không phép và bày bán 6.414 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma.

Cụ thể, tối ngày 8/12, Đoàn kiểm tra của Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở do ông Dương Tấn Rine làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết là người đại diện theo giấy ủy quyền.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Hà Nội. Ảnh: CTV

Cơ sở được xác định hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không xuất trình được giấy đăng ký theo quy định. Đại diện cửa hàng cho biết điểm bán đã hoạt động từ giữa năm 2025 nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Đoàn kiểm tra xác định hành vi có dấu hiệu vi phạm Điều 7 Luật Thương mại 2005 và Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Kiểm tra hàng hóa, lực lượng chức năng ghi nhận: 5.200 bộ quần áo thể thao gắn nhãn hiệu Nike, 1.200 bộ gắn nhãn hiệu Adidas, 14 áo thể thao mang nhãn hiệu Puma. Phần lớn số hàng này được kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Các chi tiết in, thêu, bao bì… cho thấy nhiều dấu hiệu không đúng quy cách của hàng chính hãng. Đoàn kiểm tra bước đầu xác định số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cơ sở cũng không niêm yết giá theo quy định của Luật Giá 2023.

Ông Trần Việt Hùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ QLTT cho biết, đợt kiểm tra được triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030./.