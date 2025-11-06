|Quảng Ninh: Hải quan Móng Cái đẩy mạnh thu hồi nợ thuế khó đòi Quảng Ninh: Hải quan phát hiện xử lý 4 vụ mỹ phẩm nhập lậu
Cụ thể, ngày 5/11/2025, Đội quản lý thị trường số 1 và số 2, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh tiến hành khám kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh) do ông Nguyễn Trọng Hoành (sinh năm 1991) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 2.929 đôi dép mang nhãn hiệu CROCS, ước tính trị giá hơn 2 tỷ đồng.
|Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 2 khám Kho hàng tại Thôn Đông Thành, xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Hoành khai nhận đã mua trôi nổi toàn bộ số hàng hóa trên để kinh doanh kiếm lời, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 1 hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng, củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan tố tụng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 3/11/2025, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh tại Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương.
Đội QLTT số 1 kiểm tra địa điểm kinh doanh Tuần Châu - Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương. Ảnh: CTV
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu Hoàng Nam Dương loại 0,3g/viên/hộp không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 50 hộp Nam Dương Quan Trang Trấn loại 24 viên/hộp có xuất xứ Thái Lan, nhập lậu. Tổng giá trị lô hàng vi phạm theo giá niêm yết lên tới gần 690 triệu đồng.
Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định pháp luật.
|Việc liên tiếp phát hiện và thu giữ các lô hàng vi phạm trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm của lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh trong công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo thị trường hàng hóa lành mạnh trong thời điểm cao điểm mua sắm cuối năm.