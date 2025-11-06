(TBTCO) - Nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng hóa vi phạm gia tăng trong dịp cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng giả và thực phẩm chức năng nhập lậu, với tổng trị giá ước tính hơn 2,6 tỷ đồng...

Cụ thể, ngày 5/11/2025, Đội quản lý thị trường số 1 và số 2, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh tiến hành khám kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh) do ông Nguyễn Trọng Hoành (sinh năm 1991) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 2.929 đôi dép mang nhãn hiệu CROCS, ước tính trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 2 khám Kho hàng tại Thôn Đông Thành, xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Hoành khai nhận đã mua trôi nổi toàn bộ số hàng hóa trên để kinh doanh kiếm lời, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 1 hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng, củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan tố tụng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 3/11/2025, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh tại Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương.

Đội QLTT số 1 kiểm tra địa điểm kinh doanh Tuần Châu - Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương. Ảnh: CTV

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu Hoàng Nam Dương loại 0,3g/viên/hộp không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 50 hộp Nam Dương Quan Trang Trấn loại 24 viên/hộp có xuất xứ Thái Lan, nhập lậu. Tổng giá trị lô hàng vi phạm theo giá niêm yết lên tới gần 690 triệu đồng.

Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định pháp luật.