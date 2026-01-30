|Hải quan khu vực II công bố các doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng Hải quan triển khai Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026
Cụ thể, tại xóm Phia Mạ, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán hàng hóa nhập lậu trong địa bàn hoạt động hải quan.
|Hải quan khu vực XVI bắt giữ vụ buôn lậu gần 800 kg lá thuốc lá tại Cao Bằng
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 795 kg lá cây thuốc lá. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Đội Kiểm soát Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt đối tượng vi phạm 7,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định./.
|Vụ việc tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng hải quan trong công tác kiểm soát, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định thị trường, nhất là trong thời điểm cao điểm Tết Nguyên đán 2026.