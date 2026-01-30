(TBTCO) - Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 29/1/2026, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã phát hiện, bắt giữ một vụ mua bán lá thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, tại xóm Phia Mạ, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán hàng hóa nhập lậu trong địa bàn hoạt động hải quan.

Hải quan khu vực XVI bắt giữ vụ buôn lậu gần 800 kg lá thuốc lá tại Cao Bằng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 795 kg lá cây thuốc lá. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đội Kiểm soát Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt đối tượng vi phạm 7,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định./.