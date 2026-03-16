SCB công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản bảo đảm trong vụ Vạn Thịnh Phát

(TBTCO) - Ngân hàng SCB vừa công bố kế hoạch xử lý 08 mã tài sản bảo đảm (tương ứng 12 tài sản bảo đảm) theo phán quyết của Tòa án trong các bản án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Danh mục tài sản gồm: bất động sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị..., dự kiến được định giá, đấu giá công khai, nhằm thu hồi tối đa giá trị tài sản bảo đảm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo triển khai kế hoạch xử lý 08 mã tài sản theo phán quyết của Tòa án trong Bản án 157/2024/HS-ST, Bản án 1125/2024/HS-PT.

Thực hiện phán quyết của Tòa án về việc giao khối tài sản bảo đảm của vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác theo Bản án 157/2024/HS-ST, Bản án 1125/2024/HS-PT cho SCB quản lý, xử lý theo hợp đồng thế chấp đã ký theo đúng quy định pháp luật dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) và Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền, SCB đã từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, dưới sự hướng dẫn sát sao của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt SCB và các cơ quan ban ngành, để sẵn sàng nguồn lực cho công tác xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đợt đầu tiên này, SCB đã công bố kế hoạch xử lý 08 mã tài sản (tương ứng 12 tài sản bảo đảm) đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá, đấu giá theo quy định của pháp luật.

Danh mục tài sản rất đa dạng, bao gồm: bất động sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phương tiện vận tải và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; hàng hóa tiêu dùng bao gồm quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang (tương ứng khoảng 8.521 chi tiết sản phẩm) và các loại hàng tồn kho khác (tương ứng khoảng 370.859 chi tiết sản phẩm)…

Theo đó, tài sản bảo đảm cần xử lý gồm: lô hàng quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang (8.521 sản phẩm) của Công ty cổ phần Sài Gòn Galleria; lô hàng hóa tại kho và hệ thống showroom (370.859 sản phẩm) của Công ty cổ phần EURASIA CONCEPT.

Cùng với đó là hàng loạt tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Lavifood: 02 xe tải Pickup Cabin Kép Isuzu và 01 xe Subaru; dây chuyền cấp đông tại Bến Lức (Tây Ninh); nhà máy Lavifood (nhà xưởng, văn phòng); 01 bất động sản tại đất khu công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh; nhà 2 tầng - văn phòng làm việc tại 87 Hưng Thái 2, quận 7, TP. Hồ Chí Minh của Lê Thành - Lê Thanh Trà

Bên cạnh đó là 03 thửa đất và nhà kho của Công ty TNHH Nông sản Hồng Nguyên Long tại xã Tầm Vu (Tây Ninh).

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các bên, SCB triển khai theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, SCB lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực chuyên môn. Đơn vị tư vấn này sẽ hỗ trợ SCB khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và giúp SCB lựa chọn được nhà thầu xử lý tài sản bảo đảm có năng lực nhất.

Giai đoạn 2, SCB lựa chọn đơn vị xử lý tài sản bảo đảm là đơn vị có năng lực tổ chức định giá, đấu giá…, đảm bảo triển khai đấu giá công khai minh bạch và theo đúng quy định pháp luật nhằm thu hồi tối đa giá trị tài sản bảo đảm để khắc phục thiệt hại của vụ án.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thầu cho gói thầu “Lựa chọn nhà thầu tư vấn xử lý các tài sản đảm bảo theo Bản án 157/2024/HS-ST, Bản án 1125/2024/HS-PT” chậm nhất là 15h00 ngày 30/3/2026.

Đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhằm chỉ đạo kịp thời các biện pháp, giải pháp để thu hồi tài sản liên quan đến vụ án.

Theo đó, để triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo nêu trên, trong năm 2025, SCB đã bắt tay ngay vào việc rà soát, phân loại, triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản…

Ngân hàng cũng triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xác định quyền và trách nhiệm của SCB đối với việc được giao quản lý, xử lý 1.120 mã tài sản như bản án đã tuyên giao. Khối lượng công việc triển khai rất nhiều, phức tạp và chưa từng có tiền lệ, tuy nhiên, SCB cam kết triển khai các bước thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật nhằm thu hồi tối đa nghĩa vụ bồi hoàn của các bên theo bản án đã có hiệu lực pháp luật./.