Chứng khoán

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Thu Hương

15:51 | 15/05/2026
(TBTCO) - Giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong tháng 4 đạt khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm ngân hàng chiếm hơn 90% tổng giá trị mua lại.
Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 4 vừa qua tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi tổng giá trị phát hành đạt khoảng 51,7 nghìn tỷ đồng, tăng 60% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chính của thị trường tiếp tục đến từ nhóm bất động sản khi giá trị phát hành đạt khoảng 30,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 58,7% tổng giá trị phát hành toàn thị trường và tăng 110,8% so với cùng kỳ, đồng thời ghi nhận mức cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây.

Trong nhóm bất động sản, một số doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn trong tháng gồm Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị phát hành 9,2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 5,5%; Công ty cổ phần Vinhomes phát hành 6 nghìn tỷ đồng với kỳ hạn 30 tháng, lãi suất 12,5%; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An phát hành 7,5 nghìn tỷ đồng với kỳ hạn 12 - 30 tháng, lãi suất dao động 10 - 10,5%.

Đứng thứ hai về quy mô phát hành là nhóm ngân hàng với tổng giá trị đạt khoảng 18,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng lượng phát hành trong tháng.

Xét về phương thức phát hành, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế áp đảo khi chiếm tới 97,1% tổng giá trị phát hành trong nước, tương đương khoảng 41,3 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường quốc tế, Tập đoàn Vingroup cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 350 triệu USD với kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Diễn biến này cho thấy hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu của doanh nghiệp vẫn duy trì sôi động trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục ở mức cao.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị TPDN phát hành đạt khoảng 93,3 nghìn tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bất động sản tiếp tục dẫn đầu với giá trị phát hành khoảng 54,4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 278% so với cùng kỳ và chiếm 58,3% tổng lượng phát hành toàn thị trường. Lãi suất phát hành bình quân gia quyền của nhóm này ở mức khoảng 8,7% với kỳ hạn bình quân 4,3 năm.

Một số doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm Công ty TNHH Đầu tư Marina Center với khoảng 10,2 nghìn tỷ đồng, Tập đoàn Vingroup với 9,2 nghìn tỷ đồng và Công ty cổ phần Thời Đại Mới T&T với khoảng 8 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng chiếm khoảng 28,6% tổng giá trị phát hành với quy mô khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng. Lãi suất phát hành bình quân gia quyền của nhóm ngân hàng ở mức khoảng 8,2%/năm với kỳ hạn bình quân gần 4,9 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm Techcombank với khoảng 8 nghìn tỷ đồng, HDBank với 4,7 nghìn tỷ đồng và BIDV với khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng.

Dù hoạt động phát hành duy trì tích cực, áp lực đáo hạn trái phiếu trong quý II/2026 tiếp tục gia tăng. Theo ước tính của MBS, khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng TPDN sẽ đáo hạn trong quý II, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước và gấp 3,3 lần so với quý I/2026. Trong 2 tháng còn lại của quý II, giá trị đáo hạn còn khoảng 30,5 nghìn tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 75,6%, tương đương khoảng 23 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình chậm thanh toán nghĩa vụ trái phiếu, tháng 4 ghi nhận thêm 4 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc và lãi với tổng giá trị gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4/2026, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3% dư nợ TPDN toàn thị trường.

Đáng chú ý, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục gia tăng mạnh. Trong tháng 4, giá trị TPDN được mua lại trước hạn đạt khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng áp đảo với khoảng 26,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 90,3% tổng giá trị mua lại trong tháng, trong đó khoảng một nửa giá trị đến từ các đợt mua lại của Techcombank.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng giá trị TPDN được mua lại trước hạn đạt khoảng 41,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Động lực chính vẫn đến từ nhóm ngân hàng khi chiếm khoảng 68% tổng giá trị mua lại toàn thị trường và tăng tới 172% so với cùng kỳ năm trước./.

Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Theo ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng gia tăng và áp lực đáo hạn trái phiếu giai đoạn 2026 - 2027 còn lớn, doanh nghiệp phát hành cần nâng cao minh bạch, quản trị dòng tiền và cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
(TBTCO) - Không riêng Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đáng kể tại nhiều thị trường châu Á và Đông Nam Á khi đang có những nơi khác hấp dẫn hơn nhờ câu chuyện từ làn sóng công nghệ.
(TBTCO) - Nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) đang được xem là giải pháp quan trọng để cải thiện thanh khoản và gia tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong lộ trình nâng hạng. Không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng chuẩn công ty đại chúng, việc mở rộng free-float còn tạo dư địa thu hút thêm dòng vốn ngoại quy mô lớn trong giai đoạn tới.
Theo đánh giá của SSI Research, bức tranh huy động vốn ngành ngân hàng kém tích cực trong quý I/2026, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) tại các ngân hàng trong phạm vi theo dõi tiệm cận 100%, cạnh tranh huy động gay gắt khiến biên lãi ròng (NIM) co hẹp. Hạn mức tín dụng không còn là yếu tố quyết định duy nhất, mà khả năng huy động vốn trở thành yếu tố phân hóa then chốt.
(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết đang khẩn trương triển khai kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và dự kiến hoàn tất công bố thông tin trong quý II/2026 sau khi cổ phiếu DGC bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố thông tin quá thời hạn quy định.
Thị trường chứng khoán ngày 14/5 lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên đã giúp VN-Index bứt phá hơn 27 điểm, qua đó thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử tại 1.925,46 điểm. Đáng chú ý, khối ngoại quay trở lại mua ròng, góp phần củng cố tâm lý tích cực của thị trường.
(TBTCO) - Dòng vốn ngoại đã trở lại sau 15 phiên bán ròng liên tục. Hai cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là cổ phiếu của Vingroup và Masan.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở phục hồi mạnh trở lại sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn, kéo theo diễn biến tích cực hơn trên thị trường phái sinh. Dù vậy, trạng thái chênh lệch âm vẫn được duy trì.
