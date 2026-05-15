Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 4 vừa qua tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi tổng giá trị phát hành đạt khoảng 51,7 nghìn tỷ đồng, tăng 60% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chính của thị trường tiếp tục đến từ nhóm bất động sản khi giá trị phát hành đạt khoảng 30,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 58,7% tổng giá trị phát hành toàn thị trường và tăng 110,8% so với cùng kỳ, đồng thời ghi nhận mức cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây.

Trong nhóm bất động sản, một số doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn trong tháng gồm Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị phát hành 9,2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 5,5%; Công ty cổ phần Vinhomes phát hành 6 nghìn tỷ đồng với kỳ hạn 30 tháng, lãi suất 12,5%; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An phát hành 7,5 nghìn tỷ đồng với kỳ hạn 12 - 30 tháng, lãi suất dao động 10 - 10,5%.

Đứng thứ hai về quy mô phát hành là nhóm ngân hàng với tổng giá trị đạt khoảng 18,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng lượng phát hành trong tháng.

Xét về phương thức phát hành, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế áp đảo khi chiếm tới 97,1% tổng giá trị phát hành trong nước, tương đương khoảng 41,3 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường quốc tế, Tập đoàn Vingroup cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 350 triệu USD với kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Diễn biến này cho thấy hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu của doanh nghiệp vẫn duy trì sôi động trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục ở mức cao.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị TPDN phát hành đạt khoảng 93,3 nghìn tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bất động sản tiếp tục dẫn đầu với giá trị phát hành khoảng 54,4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 278% so với cùng kỳ và chiếm 58,3% tổng lượng phát hành toàn thị trường. Lãi suất phát hành bình quân gia quyền của nhóm này ở mức khoảng 8,7% với kỳ hạn bình quân 4,3 năm.

Một số doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm Công ty TNHH Đầu tư Marina Center với khoảng 10,2 nghìn tỷ đồng, Tập đoàn Vingroup với 9,2 nghìn tỷ đồng và Công ty cổ phần Thời Đại Mới T&T với khoảng 8 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng chiếm khoảng 28,6% tổng giá trị phát hành với quy mô khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng. Lãi suất phát hành bình quân gia quyền của nhóm ngân hàng ở mức khoảng 8,2%/năm với kỳ hạn bình quân gần 4,9 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm Techcombank với khoảng 8 nghìn tỷ đồng, HDBank với 4,7 nghìn tỷ đồng và BIDV với khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng.

Dù hoạt động phát hành duy trì tích cực, áp lực đáo hạn trái phiếu trong quý II/2026 tiếp tục gia tăng. Theo ước tính của MBS, khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng TPDN sẽ đáo hạn trong quý II, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước và gấp 3,3 lần so với quý I/2026. Trong 2 tháng còn lại của quý II, giá trị đáo hạn còn khoảng 30,5 nghìn tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 75,6%, tương đương khoảng 23 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình chậm thanh toán nghĩa vụ trái phiếu, tháng 4 ghi nhận thêm 4 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc và lãi với tổng giá trị gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4/2026, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3% dư nợ TPDN toàn thị trường.

Đáng chú ý, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục gia tăng mạnh. Trong tháng 4, giá trị TPDN được mua lại trước hạn đạt khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng áp đảo với khoảng 26,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 90,3% tổng giá trị mua lại trong tháng, trong đó khoảng một nửa giá trị đến từ các đợt mua lại của Techcombank.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng giá trị TPDN được mua lại trước hạn đạt khoảng 41,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Động lực chính vẫn đến từ nhóm ngân hàng khi chiếm khoảng 68% tổng giá trị mua lại toàn thị trường và tăng tới 172% so với cùng kỳ năm trước./.