Đối thoại

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

Văn Tuấn

Văn Tuấn

13:25 | 15/05/2026
(TBTCO) - “Mỗi giai đoạn hình thành và phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đều mang dấu ấn riêng, phản ánh những nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng đất nước” - đó là chia sẻ của Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về chặng đường 20 năm hình thành và phát triển.
aa

PV: Thưa ông, nhìn lại 20 năm hoạt động, đâu là những dấu ấn nổi bật của VDB?

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước
Ông Đào Quang Trường

Ông Đào Quang Trường: VDB được thành lập ngày 19/5/2006 theo Quyết định số 108/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với sứ mệnh thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước. Sau 20 năm, chúng tôi đã từng bước khẳng định vai trò là một định chế tài chính quan trọng của Chính phủ trong huy động và phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Quy mô tổng tài sản của VDB đến năm 2025 đạt hơn 187 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 62% so với thời điểm thành lập. Tổng vốn huy động đạt hơn 622 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu Chính phủ bảo lãnh giữ vai trò chủ lực. Tín dụng của VDB đã đóng góp khoảng 5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tương đương khoảng 2% GDP.

Đặc biệt, VDB đã tài trợ vốn cho hàng trăm dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp và an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững đất nước.

PV: Những thành tựu đó được hình thành qua các giai đoạn phát triển của VDB 20 năm qua như thế nào, thưa ông?

Ông Đào Quang Trường: 20 năm đồng hành cùng đất nước phát triển của VDB có thể chia thành 4 giai đoạn: Giai đoạn 2006 - 2010: Hình thành và thiết lập nền tảng hoạt động; giai đoạn 2011 - 2015: Tăng trưởng mạnh, mở rộng tín dụng đầu tư; giai đoạn 2016 - 2020: Tái cơ cấu, kiểm soát rủi ro; giai đoạn 2021 - 2025: Củng cố, phục hồi và chuyển đổi mô hình.

20 năm qua, bên cạnh những thành tựu, VDB cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù đã được hoàn thiện qua nhiều giai đoạn, chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước vẫn còn những điểm chưa phù hợp thực tiễn. Có thời điểm, cơ chế chưa thực sự tạo điều kiện cho VDB triển khai hiệu quả nhiệm vụ, khiến tăng trưởng tín dụng chưa đạt kỳ vọng. Vốn điều lệ của VDB vẫn chưa được cấp đủ theo quy định; các kênh huy động vốn phụ thuộc lớn vào phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trong khi hạn mức bị kiểm soát chặt chẽ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng tín dụng.

Nguồn lực tài chính hạn chế, vướng mắc pháp lý và đặc thù các khoản vay dài hạn khiến việc xử lý nợ xấu chưa đạt như kỳ vọng. Năng lực nội tại bao gồm chất lượng nguồn nhân lực, mức độ hiện đại hóa công nghệ và mô hình quản trị cũng cần được nâng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập tài chính.

Những năm gần đây, việc triển khai phương án cơ cấu lại VDB giai đoạn 2023 - 2027 đã mang lại kết quả rõ nét: nợ xấu giảm mạnh, hoạt động tài chính chuyển biến tích cực, khuôn khổ pháp lý từng bước hoàn thiện.

Hiện nay, VDB hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo quy định tại Nghị định số 95/QĐ-TTg ngày 29/4/2025 của Chính phủ. VDB thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị mới.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước
Cho vay đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La và các dự án thành phần, di dân tái định cư. Ảnh: VDB

PV: Trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 về phát triển kinh tế nhà nước, VDB sẽ định vị vai trò của mình như thế nào trong giai đoạn tới?

Ông Đào Quang Trường: Nghị quyết số 79-NQ/TW đã đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng là phải tiếp tục củng cố và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, trong đó nhấn mạnh việc sử dụng hiệu quả các công cụ tài chính để điều tiết, dẫn dắt và định hướng phát triển nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, VDB cần được nhìn nhận không chỉ là một ngân hàng chính sách đơn thuần, mà là một công cụ tài chính quan trọng của Chính phủ trong triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trên tinh thần đó, định hướng phát triển của VDB trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào một số nội dung lớn.

Thông điệp cho chặng đường phát triển tiếp theo

“20 năm là một dấu mốc quan trọng, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. VDB tin rằng, với sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của các Bộ, ngành và địa phương, cùng với nỗ lực đổi mới của toàn hệ thống, VDB sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ tài chính hiệu quả của Nhà nước, góp phần kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Đặc biệt, VDB sẽ kiên định mục tiêu “An toàn - Hiệu quả - Phát triển bền vững”, đồng thời chủ động đổi mới để thích ứng với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới”.

Ông Đào Quang Trường - Tổng Giám đốc VDB

Thứ nhất, khẳng định vai trò dẫn dắt trong đầu tư phát triển, tập trung nguồn lực tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm, các ngành, lĩnh vực then chốt, các địa bàn khó khăn - những khu vực mà khu vực tư nhân hoặc các tổ chức tín dụng thương mại còn hạn chế khả năng hoặc không mấy mặn mà tham gia.

Thứ hai, phát huy vai trò “vốn mồi” để kích hoạt các nguồn lực xã hội. Thông qua các hình thức cho vay hợp vốn, đồng tài trợ, ủy thác…, VDB sẽ góp phần thu hút mạnh mẽ hơn nguồn lực từ khu vực tư nhân và thị trường tài chính, qua đó nâng cao hiệu quả phân bổ vốn trong nền kinh tế.

Thứ ba, gắn hoạt động tín dụng với các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội.

Thứ tư, nâng cao tính tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, từng bước vận hành theo nguyên tắc thị trường, được trao quyền chủ động hơn trong huy động vốn, quyết định tín dụng và xử lý rủi ro, đồng thời đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững tài chính.

Thứ năm, tái cấu trúc VDB theo mô hình định chế tài chính phát triển hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hiện đại hóa công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

PV: Ông nhìn nhận như thế nào về nhu cầu vốn đầu tư phát triển của Nhà nước của nền kinh tế giai đoạn tới?

Ông Đào Quang Trường: Giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, quy mô GDP dự kiến đạt gần 19 triệu tỷ đồng vào năm 2030, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội rất lớn.

Tuy nhiên, khả năng huy động vốn từ các kênh truyền thống sẽ gặp nhiều thách thức: Ngân sách Nhà nước phải kiểm soát chặt chi đầu tư; nguồn vốn ODA giảm dần; các tổ chức tín dụng bị hạn chế sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn; thị trường vốn chưa thực sự phát triển tương xứng…

Trong bối cảnh đó, việc duy trì và phát huy vai trò của nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước thông qua VDB là hết sức cần thiết.

PV: Vậy định hướng, mục tiêu phát triển của VDB trong giai đoạn 2026 - 2030 là gì?

Ông Đào Quang Trường: Chúng tôi xác định 3 trụ cột lớn: Một là, củng cố vai trò ngân hàng chính sách của Chính phủ. Theo đó, VDB sẽ tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, công nghiệp nền tảng, chuyển đổi số và phát triển xanh; ưu tiên các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Hai là, nâng cao tính tự chủ và hiệu quả hoạt động. VDB sẽ từng bước vận hành theo nguyên tắc thị trường, tăng quyền chủ động trong quyết định tài trợ, đồng thời tự chịu trách nhiệm về rủi ro, hướng tới phát triển bền vững.

Ba là, hiện đại hóa toàn diện hoạt động của VDB; bao gồm nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn, chuyển đổi số, đổi mới quản trị và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, chúng tôi đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng: Tỷ trọng vốn cung ứng đạt khoảng 5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tăng trưởng huy động vốn khoảng 15 - 20%; tăng trưởng tổng tài sản khoảng 12%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Đồng thời, hướng tới xây dựng VDB trở thành một tổ chức tài chính phát triển hiện đại, tự chủ tài chính, có tích lũy và đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ lớn do Chính phủ giao.

Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi sẽ tập trung vào một số nhóm giải pháp lớn: Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, phù hợp với mô hình ngân hàng chính sách hiện đại; tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn điều lệ, đa dạng hóa nguồn vốn; xử lý triệt để nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng; Đổi mới mô hình tổ chức, tinh gọn, chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống công nghệ; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực hội nhập.

PV: Xin cảm ơn ông!

Văn Tuấn
Từ khóa:
ngân hàng phát triển việt nam tăng trưởng kinh tế ông đào quang trường 20 năm kiến tạo

Bài liên quan

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Dành cho bạn

Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Đồng hành cùng địa phương tăng tốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Đồng hành cùng địa phương tăng tốc

Hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin trong quản lý thuế đáp ứng điều ước quốc tế về thuế

Hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin trong quản lý thuế đáp ứng điều ước quốc tế về thuế

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

Đọc thêm

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

(TBTCO) - Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, làm thay đổi căn bản tư duy và định hướng của ngành Dự trữ. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh để làm rõ hơn những nội dung mới của chính sách dự trữ.
Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu, việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ các “nút thắt” trong chuỗi cung ứng. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) về giải pháp giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.
Khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư phải về đích trong quý II/2026

Khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư phải về đích trong quý II/2026

(TBTCO) - Hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã được xác định chủ thể quản lý, nhưng một khối lượng lớn vẫn còn phải xử lý ở bước tiếp theo để đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Trong khi đó, yêu cầu hoàn thành xử lý trong quý II/2026 đang đến gần. Bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho rằng, nếu không có giải pháp đủ mạnh, đồng bộ và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, nguy cơ chậm tiến độ là rất rõ ràng.
Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
Điều chỉnh quy hoạch quốc gia mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Điều chỉnh quy hoạch quốc gia mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và 6 quy hoạch vùng thể hiện rõ quan điểm phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn tới. Những ngành động lực mới, các hành lang kinh tế chiến lược và định hướng lấy khoa học công nghệ làm trung tâm đang mở đường cho quá trình xác lập mô hình tăng trưởng của đất nước.
Trao quyền mạnh hơn cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

Trao quyền mạnh hơn cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, khung pháp lý mới đang mở đường để doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò tiên phong, “sếu đầu đàn”. Bên cạnh tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước, chính sách cũng cần chuyển sang đo lường hiệu quả tổng thể, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó, tạo động lực thúc đẩy khu vực này đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

(TBTCO) - Việc xây dựng các sản phẩm tài chính chủ lực được xem là bước đi quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) hình thành lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn quy mô lớn từ thị trường toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC trao đổi về vấn đề này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết You Can 14

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết You Can 14

Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao