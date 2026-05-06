Đối thoại

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Thảo Miên

Thảo Miên

[email protected]
16:47 | 06/05/2026
(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
aa

*PV: Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng thị trường Halal tại Ấn Độ và dư địa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này hiện nay? Việt Nam đang đứng ở đâu trong thị trường này?

PGS.TS. Đinh Công Hoàng: Ấn Độ, với quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người, trong đó có khoảng trên 200 triệu người theo đạo Hồi, đang nổi lên là một trong những thị trường tiêu thụ sản phẩm Halal lớn trên thế giới. Nhu cầu đối với các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal tại quốc gia này không chỉ đến từ cộng đồng Hồi giáo trong nước mà còn gắn với vai trò của Ấn Độ như một trung tâm chế biến, tái xuất sang các thị trường Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước tham gia vào thị trường này với một số nhóm hàng Halal như nông sản, thủy sản, đồ uống, bánh kẹo và dược phẩm. Một số doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận chứng nhận Halal và tìm kiếm đối tác tại Ấn Độ, qua đó mở ra kênh xuất khẩu mới bên cạnh các thị trường truyền thống.

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ
Ấn Độ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia và cơ quan xúc tiến thương mại, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm Halal của Việt Nam sang Ấn Độ hiện vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Hoạt động giao thương chủ yếu mới ở giai đoạn đầu khai phá, quy mô chưa lớn và chưa hình thành được chuỗi cung ứng ổn định. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam có chứng nhận Halal còn hạn chế, trong khi yêu cầu tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận và hệ thống phân phối tại Ấn Độ khá đặc thù.

Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng trưởng rất tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 - 16 tỷ USD/năm trong giai đoạn gần đây. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Đầu tư hai chiều tiếp tục mở rộng với gần 500 dự án, đồng thời còn nhiều dư địa để hai nước tiếp tục có những bước hợp tác bứt phá.

Dư địa phát triển vì vậy còn rất rộng mở. Với lợi thế về nông sản, thực phẩm chế biến và thủy sản, cùng với xu hướng gia tăng nhu cầu tiêu dùng Halal toàn cầu, Việt Nam có khả năng mở rộng thị phần tại Ấn Độ nếu tận dụng tốt các cơ hội từ hợp tác song phương, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn Halal và tăng cường kết nối với hệ thống phân phối, doanh nghiệp nhập khẩu tại thị trường này.

*PV: Theo ông, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể mở ra những cơ hội gì cho hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt trong lĩnh vực Halal?

PGS.TS. Đinh Công Hoàng: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ 5 - 7/5/2026) diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo xung lực mới cho hợp tác song phương, nhất là trên trụ cột kinh tế, thương mại và đầu tư. Đây có thể xem là “thời điểm vàng” để hai bên rà soát, định vị lại không gian hợp tác theo hướng thực chất và hiệu quả hơn, phù hợp với bối cảnh mới của kinh tế khu vực và toàn cầu.

Trong bức tranh đó, với một thị trường hơn 1,4 tỷ dân, trong đó có trên 200 triệu người Hồi giáo, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm tiêu dùng và trung chuyển các sản phẩm Halal quy mô lớn. Do đó, kinh tế Halal có thể được xem là một trong những “chìa khóa” quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trong giai đoạn tới.

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ
PGS.TS. Đinh Công Hoàng

Chuyến thăm lần này kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy hợp tác trong xây dựng chuỗi cung ứng Halal, cũng như tạo thuận lợi hơn về cơ chế, chính sách, đặc biệt là trong công nhận tiêu chuẩn, chứng nhận Halal. Nếu tận dụng tốt, đây sẽ là nền tảng để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Ấn Độ, đồng thời tham gia vào mạng lưới sản xuất và phân phối Halal rộng lớn mà Ấn Độ đang kết nối với các khu vực như Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

*PV: Vậy theo ông, đâu là những định hướng và giải pháp trọng tâm để Việt Nam và Ấn Độ tạo đột phá trong hợp tác kinh tế Halal trong thời gian tới, nhất là trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và nâng cao giá trị gia tăng?

PGS.TS. Đinh Công Hoàng: Để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế Halal, hợp tác hai nước cần vượt ra khỏi tư duy thương mại truyền thống, hướng tới chuỗi giá trị công nghệ cao tích hợp đa lĩnh vực.

Thứ nhất, nâng tầm chuỗi giá trị nông lâm thủy sản và dược phẩm. Việt Nam đang sở hữu thế mạnh vượt trội về nguồn cung nông lâm thủy sản, trong khi Ấn Độ là “công xưởng” dược phẩm và công nghệ sinh học của thế giới. Thay vì chỉ xuất khẩu nông sản thô, bước đi chiến lược là thu hút dòng vốn từ Ấn Độ đầu tư vào các khu công nghiệp Halal chuyên biệt tại Việt Nam. Sự cộng hưởng này sẽ tạo ra các trung tâm tinh chế thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm chuẩn Halal, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ, vừa khai thác tối đa mạng lưới FTA mà Việt Nam đang sở hữu để tái xuất khẩu.

Thứ hai, kiến tạo “Hành lang Halal số” bằng công nghệ thông tin. Với lợi thế Ấn Độ là cường quốc công nghệ, hai bên hoàn toàn có thể hợp tác phát triển hệ thống số hóa ngành Halal. Việc ứng dụng AI, Blockchain và Big Data vào truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi cung ứng lạnh và số hóa chứng chỉ Halal sẽ tháo gỡ rào cản kỹ thuật khắt khe nhất. Một nền tảng minh bạch bằng Blockchain sẽ là “giấy thông hành” vững chắc nhất để hàng Việt đi sâu vào hệ thống bán lẻ nội địa Ấn Độ.

Thứ ba, định vị “Hệ sinh thái du lịch Halal” khép kín. Bên cạnh hàng hóa, việc kiến tạo các tổ hợp du lịch “Muslim-friendly” kết hợp y tế chuyên sâu - giao thoa giữa y học cổ truyền Việt Nam và dược khoa hiện đại Ấn Độ - sẽ đón đầu dòng khách Hồi giáo thượng lưu có mức chi tiêu cực cao.

Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này kỳ vọng sẽ là “đòn bẩy quan trọng” tháo gỡ các nút thắt về cơ chế công nhận chuẩn Halal lẫn nhau. Khi các thế mạnh lõi về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và công nghệ được hội tụ, Việt Nam sẽ trở thành mắt xích không thể thay thế trong bản đồ kinh tế Halal toàn cầu.

*PV: Xin cảm ơn ông!

Thảo Miên
Từ khóa:
halal Kinh tế Halal Thị trường Hồi giáo Xuất khẩu Halal Việt Nam Ấn Độ

Bài liên quan

Còn nhiều dư địa để bứt phá hợp tác đầu tư Việt Nam - Ấn Độ

Còn nhiều dư địa để bứt phá hợp tác đầu tư Việt Nam - Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Halal qua cửa ngõ Malaysia

Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Halal qua cửa ngõ Malaysia

Dành cho bạn

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

"Nâng cấp" AITIGA, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ

"Nâng cấp" AITIGA, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Đọc thêm

Trao quyền mạnh hơn cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

Trao quyền mạnh hơn cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, khung pháp lý mới đang mở đường để doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò tiên phong, “sếu đầu đàn”. Bên cạnh tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước, chính sách cũng cần chuyển sang đo lường hiệu quả tổng thể, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó, tạo động lực thúc đẩy khu vực này đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

(TBTCO) - Việc xây dựng các sản phẩm tài chính chủ lực được xem là bước đi quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) hình thành lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn quy mô lớn từ thị trường toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC trao đổi về vấn đề này.
Năm 2026: Phép thử của năng lực cải cách thể chế

Năm 2026: Phép thử của năng lực cải cách thể chế

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 phản ánh quyết tâm rất lớn của Việt Nam trong việc tạo đà cho giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, theo GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2026 không chỉ là phép thử đối với năng lực điều hành kinh tế vĩ mô, mà còn là phép thử của cải cách thể chế. Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng cao phụ thuộc lớn vào khả năng triển khai hiệu quả các cải cách thể chế, nâng cao chất lượng chính sách.
Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

(TBTCO) - Thị trường bất động sản năm 2026 đang đứng trước nhiều chuyển động lớn khi các yếu tố vĩ mô, chính sách và chi phí đầu vào đồng thời tác động. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn về diễn biến thị trường và chiến lược thích ứng trong bối cảnh mới.
Tăng mạnh chế tài xử phạt buôn lậu thuốc lá để chống thất thu ngân sách

Tăng mạnh chế tài xử phạt buôn lậu thuốc lá để chống thất thu ngân sách

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên bên lề Tọa đàm “Phòng chống thuốc lá lậu - Thực trạng và hành lang pháp lý trong tình hình mới”, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, cần sớm hoàn thiện khung chính sách pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử phạt để chống buôn lậu thuốc lá, chống thất thu ngân sách.
Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, để cải thiện hệ số sử dụng vốn (ICOR), cần tái cơ cấu đầu tư công theo hướng có trọng tâm, tránh dàn trải, đồng thời bảo đảm cân đối vĩ mô. Đầu tư công phải đóng vai trò “vốn mồi” để cùng khu vực tư nhân kéo giảm ICOR, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chuyển dịch tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.
Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

(TBTCO) - Việc ban hành Nghị định số 119/2026/NĐ-CP là một bước cụ thể để thể chế hóa chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy phân cấp và trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. Đây là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Hoàng Hải khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Doanh nghiệp cao su khởi sắc ngay quý đầu năm

Doanh nghiệp cao su khởi sắc ngay quý đầu năm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn