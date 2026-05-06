Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Quốc hội phân bổ và Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 1.013.443,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 363.216,8 tỷ đồng (bao gồm 345.535,5 tỷ đồng vốn trong nước và 17.681,328 tỷ đồng vốn nước ngoài), còn lại là 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2026 do các địa phương chủ động giao tăng thêm là 13.325,9 tỷ đồng. Đồng thời, kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài sang năm 2026 là 80.031,2 tỷ đồng, gồm 47.981,63 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 32.049,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Tổng hợp các nguồn trên, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến thời điểm báo cáo đạt 1.106.800,55 tỷ đồng.

Đến hết tháng 4/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án là 980.550,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 327.321,9 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 653.228,9 tỷ đồng.

Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 967.224,93 tỷ đồng, tương đương 95,44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Mặc dù tỷ lệ phân bổ đạt mức cao, song vẫn còn 46.218,5 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết của 14 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương, chiếm 4,56% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng chậm phân bổ là do nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện để bố trí vốn cho dự án. Trong đó, một số dự án ODA chưa hoàn tất thủ tục ký kết hiệp định vay với nhà tài trợ nên chưa thể đưa vào kế hoạch phân bổ.

Ngoài ra, một số bộ, cơ quan trung ương đang đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để điều chuyển cho các bộ, ngành và địa phương có nhu cầu sử dụng, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Liên quan đến phần vốn chưa phân bổ thuộc thẩm quyền của Chính phủ là 79.688,5 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến bố trí 44.810,55 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới sau khi hoàn tất đánh giá hiệu quả và được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến bố trí 25.000 tỷ đồng. Trong số này, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án giao 8.900 tỷ đồng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Bên cạnh đó, khoảng 9.877,96 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phân bổ ngay kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

Đến hết ngày 10/5/2026, bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ phải báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/5/2026 để tổng hợp, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý số vốn chưa phân bổ chi tiết theo quy định. Đồng thời đảm bảo toàn bộ phương án phân bổ/điều chỉnh kế hoạch vốn phải được nhập dữ liệu trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo đúng quy định./.