Tài chính

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Vân Hà

15:39 | 06/05/2026
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2026 đạt 95,44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 46.000 tỷ đồng chưa được phân bổ do vướng thủ tục đầu tư và điều kiện triển khai dự án.
Tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Quốc hội phân bổ và Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 1.013.443,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 363.216,8 tỷ đồng (bao gồm 345.535,5 tỷ đồng vốn trong nước và 17.681,328 tỷ đồng vốn nước ngoài), còn lại là 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2026 do các địa phương chủ động giao tăng thêm là 13.325,9 tỷ đồng. Đồng thời, kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài sang năm 2026 là 80.031,2 tỷ đồng, gồm 47.981,63 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 32.049,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết. Ảnh minh họa

Tổng hợp các nguồn trên, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến thời điểm báo cáo đạt 1.106.800,55 tỷ đồng.

Đến hết tháng 4/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án là 980.550,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 327.321,9 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 653.228,9 tỷ đồng.

Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 967.224,93 tỷ đồng, tương đương 95,44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Mặc dù tỷ lệ phân bổ đạt mức cao, song vẫn còn 46.218,5 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết của 14 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương, chiếm 4,56% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng chậm phân bổ là do nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện để bố trí vốn cho dự án. Trong đó, một số dự án ODA chưa hoàn tất thủ tục ký kết hiệp định vay với nhà tài trợ nên chưa thể đưa vào kế hoạch phân bổ.

Ngoài ra, một số bộ, cơ quan trung ương đang đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để điều chuyển cho các bộ, ngành và địa phương có nhu cầu sử dụng, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Liên quan đến phần vốn chưa phân bổ thuộc thẩm quyền của Chính phủ là 79.688,5 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến bố trí 44.810,55 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới sau khi hoàn tất đánh giá hiệu quả và được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến bố trí 25.000 tỷ đồng. Trong số này, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án giao 8.900 tỷ đồng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Bên cạnh đó, khoảng 9.877,96 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phân bổ ngay kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

Đến hết ngày 10/5/2026, bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ phải báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/5/2026 để tổng hợp, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý số vốn chưa phân bổ chi tiết theo quy định. Đồng thời đảm bảo toàn bộ phương án phân bổ/điều chỉnh kế hoạch vốn phải được nhập dữ liệu trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo đúng quy định./.

Vân Hà
(TBTCO) - Hà Nội đang dồn lực tháo gỡ "nút thắt" giải phóng mặt bằng cho hai tuyến Vành đai 2,5 và 3,5, với nhiều đoạn dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 5, tạo cú hích cho các dự án hạ tầng trọng điểm.
Bộ Tài chính cho biết, hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đã được bố trí, khai thác cho nhiều mục đích như trụ sở làm việc, giáo dục, y tế… Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn cơ sở chưa được xử lý triệt để, cần đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí tài sản công.
(TBTCO) - Sáng ngày 6/5/2026, tại lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
(TBTCO) - Ngày 6/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.
(TBTCO) - Chính phủ vừa thực hiện bước đột phá mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khi đồng loạt ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quyết sách này không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về hàng nghìn thủ tục được bãi bỏ, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình sâu sắc trong tư duy quản trị quốc gia.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 28/4/2026), tổng rút vốn vay của Chính phủ Việt Nam đạt khoảng 132.641 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn với tổng giá trị khoảng 172.865 tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch năm.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, riêng quý II cần đạt mức tăng trưởng trên 10% - một thách thức lớn nếu không có các giải pháp đột phá. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
(TBTCO) - Tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn còn chậm, trong khi thời hạn hoàn thành đang đến rất gần. Tại hội nghị lấy ý kiến do Bộ Tài chính tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, cần sớm ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù với giải pháp đủ mạnh, đủ linh hoạt để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và đưa tài sản vào khai thác hiệu quả ngay trong quý II/2026.
