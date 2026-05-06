Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

Sáng 6/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương nhằm xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hai dự án Vành đai 2,5 và 3,5. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các xã, phường có dự án đi qua, thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong giai đoạn nước rút.

Nhiều đoạn tuyến “về đích” trước hạn

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, tiến độ GPMB các dự án đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 đang chuyển biến tích cực.

Với tuyến Vành đai 2,5, trong 13 đoạn tuyến đã có 6 đoạn hoàn thành, 7 đoạn còn lại đang được tập trung triển khai. Nhiều “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ.

Các đoạn trọng điểm như Lĩnh Nam - Vĩnh Hoàng, Đầm Hồng - Nguyễn Trãi, Cầu Giấy - Dịch Vọng… đã hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Một số địa phương cam kết hoàn thành GPMB trước ngày 15/5, số còn lại phấn đấu xong trước ngày 30/5/2026. Riêng đoạn Lĩnh Nam - Vĩnh Hoàng, phần còn lại đang chi trả cho 91 hộ dân và dự kiến hoàn tất trong tháng 5.

Từ ngày 20/3 đến nay, Tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5 đã làm việc với 7 phường để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và trực tiếp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát; một số địa phương đã cơ bản lập xong phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Với Vành đai 3,5, bức tranh cũng dần rõ nét khi nhiều đoạn đã hoàn thành hoặc gần “về đích”.

Đối với dự án đường Vành đai 3,5, dự án đường Vành đai 3,5 có hướng tuyến từ Quang Minh - Thiên Lộc - Cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 - Đại Lộ Thăng Long - Quốc lộ 6 - Quốc lộ 1A - Cầu Ngọc Hồi - Hưng Yên.

Hiện đã có 2 đoạn hoàn thành và đưa vào khai thác; 2 đoạn đang lập dự án; cùng với đó là các hạng mục cầu, nút giao và nhiều đoạn tuyến đang triển khai GPMB.

Trong đó, 2 đoạn đã hoàn thành GPMB đưa vào hoạt động là đoạn từ Đại Lộ Thăng Long đến đường Phúc La - Văn Phú; đoạn từ Quốc Lộ 32 đến Đại Lộ Thăng Long (UBND xã Sơn Đồng báo cáo đã GPMB 2 cụm doanh nghiệp bao bì Đoàn kết, Thanh Dũng xong trong ngày 24/4/2026); 2 đoạn đang lập dự án cùng với đó là các hạng mục cầu, nút giao và nhiều đoạn tuyến đang triển khai GPMB.

Cầu Thượng Cát đang thi công. Ảnh: Hạ Vũ

Cầu Thượng Cát cơ bản hoàn tất GPMB phía xã Thiên Lộc, phần còn lại tại phường Thượng Cát dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2026. Cầu Ngọc Hồi phía Hà Nội đã hoàn thành 100% GPMB, trong khi phía Hưng Yên đang tiếp tục triển khai.

Các đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 và từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được tập trung thực hiện. Riêng đoạn qua Hà Đông cũ đã được phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn; đoạn qua Thanh Trì cũ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư và đánh giá tác động môi trường. Ngoài ra, nút giao với Đại lộ Thăng Long đã đạt 99,8% khối lượng GPMB, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5.

Các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án này cơ bản được giải quyết. Thành phố đang nghiên cứu phương án giao một chủ đầu tư đủ năng lực để triển khai đồng bộ toàn tuyến, bảo đảm tiến độ và tính kết nối.

Tại cuộc họp, nhiều địa phương như Xuân Đỉnh, Kiến Hưng, Tây Tựu, Khương Đình… đã nêu các khó khăn cụ thể liên quan đến giá bồi thường, bố trí tái định cư. Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp, tháo gỡ từng vấn đề.

Tập trung cao độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng theo các mốc cam kết

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, từ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII đến nay, công tác GPMB đã được cả hệ thống chính trị quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thành phố, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm

Đối với hai tuyến Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5, đây là các trục giao thông đặc biệt quan trọng, cần hoàn thành sớm nhằm tăng cường kết nối vùng và giảm ùn tắc giao thông.. Vì vậy, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu “tăng tốc tối đa” trong giai đoạn nước rút, bám sát các mốc 15/5 và 30/5. Trọng tâm là vận động người dân đồng thuận, hạn chế cưỡng chế, bảo đảm ổn định xã hội.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn tất các chính sách về giá và quỹ nhà tái định cư, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đáng lưu ý, các khu vực đã có mặt bằng sạch phải triển khai thi công ngay, tránh tình trạng chậm trễ gây lãng phí và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. Với các trường hợp di dời doanh nghiệp, cần sớm có cơ chế hỗ trợ phù hợp để duy trì sản xuất và việc làm.

Riêng đối với các khu vực có dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao Olympic, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong phát triển nhà ở, tái định cư và nhà ở xã hội, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và cảnh quan đô thị.

Về tổ chức thực hiện, Thành phố sẽ rà soát, lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực để triển khai các dự án, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương trong công tác GPMB, gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong đó, khuyến khích tách dự án GPMB độc lập để triển khai sớm, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công./.