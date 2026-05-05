Chính sách tài chính

Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Vân Hà

[email protected]
15:56 | 05/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công, trong đó bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Điểm mới đáng chú ý của Thông tư này là việc bổ sung Điều 3a quy định cụ thể về xác định giá trị tài sản (căn cứ quan trọng để xác định mức xử phạt).

Theo đó, đối với tài sản đã được theo dõi trên sổ kế toán, giá trị tài sản được xác định theo giá trị còn lại; trường hợp giá trị còn lại bằng 0 thì được tính bằng 20% nguyên giá. Đối với tài sản chưa được ghi sổ kế toán, việc xác định giá trị căn cứ vào nguồn gốc tài sản, hồ sơ, chứng từ liên quan và quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao. Với tài sản không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định, việc xác định giá trị được thực hiện tương tự như tài sản cùng loại.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công. Ảnh minh họa

Trường hợp không thể áp dụng các phương pháp trên, người có thẩm quyền xử phạt sẽ quyết định thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị tài sản. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thực hiện khảo sát, thu thập thông tin giá từ nhiều nguồn như giá thị trường, giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thông tin từ doanh nghiệp thẩm định giá. Phiên họp định giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự và kết luận theo nguyên tắc đa số.

Đặc biệt, Thông tư số 45/2026/TT-BTC quy định rõ Hội đồng phải lập biên bản định giá tài sản, phản ánh đầy đủ quá trình thu thập thông tin, ý kiến của các thành viên và kết quả biểu quyết. Biên bản này là căn cứ quan trọng trong hồ sơ xử lý vi phạm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng định giá sẽ chấm dứt hoạt động theo quyết định thành lập. Các trường hợp phát sinh sau khi Hội đồng chấm dứt hoạt động sẽ do cơ quan của người có thẩm quyền thành lập Hội đồng chủ trì xử lý.

Thông tư cũng làm rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt trong việc xác định giá trị tài sản, đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác định giá.

Bên cạnh đó, Thông tư số 45/2026/TT-BTC cũng sửa đổi, cập nhật một số quy định mang tính kỹ thuật như thay thế cụm từ “lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công” bằng cụm từ “lĩnh vực quản lý tài sản công”; thay thế các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp.

Bộ Tài chính cho biết, việc hoàn thiện quy định về xác định giá trị tài sản được đánh giá sẽ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” lâu nay trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính, bảo đảm việc áp dụng pháp luật được thống nhất, minh bạch và sát với giá trị thực tế của tài sản vi phạm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2026./.

Vân Hà
(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, đơn vị nhận được văn bản của ông Phạm Hy Hiền có địa chỉ tại số 195 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập ông nhận được từ lợi tức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại nước ngoài.
(TBTCO) - Pháp luật hiện hành không có quy định về việc đăng ký kinh doanh đối với cá nhân. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đăng ký hộ kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định đối với hộ kinh doanh.
(TBTCO) - Giải đáp thắc mắc mức giảm trừ cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, Cục Thuế cho biết, mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.
(TBTCO) - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu theo mức quy định của Chính phủ.
(TBTCO) - Cục Thuế nhận được công văn số 434/GLA-KTr1 ngày 3/2/2026 của Thuế tỉnh Gia Lai về thuế tài nguyên. Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Cùng với tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn, dự thảo còn thiết kế nhiều chính sách giảm mạnh nghĩa vụ thuế cho người lao động, ưu đãi thu hút nhân tài công nghệ cao và thúc đẩy thị trường tài chính xanh.
(TBTCO) - Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1/1/2026 có thể kể tới như: Tăng mức lương tối thiểu vùng, giảm thuế thu nhập cá nhân, áp bảng giá đất mới, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, "siết" hoạt động quảng cáo trên mạng...
(TBTCO) - Theo quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, từ 1/1/2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng so với quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.
