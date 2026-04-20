Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, mức giảm trừ của người phụ thuộc là 1 triệu đồng

Cục Thuế cho biết, ngày 16/4/2026, đã nhận được câu hỏi mã số PAKN.20260205.0006 của ông/bà Chu Văn An gửi qua hệ thống phản ánh kiến nghị - Cổng dịch vụ công quốc gia kiến nghị một số nội dung liên quan đến đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.

Giải đáp về vấn đề này, Cục Thuế cho biết, theo khoản 4 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định về giảm trừ gia cảnh như sau: Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: TN

Tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, gồm: Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như: Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ- CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

Căn cứ các quy định nêu trên, mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC. Theo đó, hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ pháp lý để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các giấy tờ cung cấp và tính chính xác của các thông tin kê khai người phụ thuộc, đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Cục Thuế ghi nhận kiến nghị của người nộp thuế và sẽ tham mưu Bộ Tài chính khi xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân./.