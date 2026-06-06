Đầu tư

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Hà My

Hà My

[email protected]
08:49 | 06/06/2026
(TBTCO) - Chiều 5/6 tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính) phối hợp với Liên minh Trí tuệ nhân tạo toàn cầu (AI Alliance) kết nối, tổ chức Đoàn chuyên gia quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) sang thăm và làm việc tại Việt Nam, dẫn đầu bởi tỷ phú Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Google, nguyên Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về AI (NSCAI).
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Chuyến thăm và làm việc của ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia AI là một dấu mốc quan trọng trong quá trình tăng cường kết nối và hợp tác giữa Việt Nam với các tổng công trình sư, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, trong ngày 5/6, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt cùng Đoàn chuyên gia AI.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và Đoàn chuyên gia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo; kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới để hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp và năng lực công nghệ tự chủ.

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google, dẫn đầu Đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Nhằm cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo nêu trên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã phối hợp với Aitomatic (Hoa Kỳ) tổ chức Tọa đàm “Phát triển AI tại Việt Nam cùng nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google Eric Schmidt”. Chương trình quy tụ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và AI tại Việt Nam như Viettel, FPT, Qualcomm, SmartOSC, CMC…

Phát biểu khai mạc tại chương trình, ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhấn mạnh: “Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá trong lĩnh vực AI và các công nghệ chiến lược. Với vai trò là đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, NIC đang tích cực kết nối Chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học với các tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và mạng lưới chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi AI và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam”.

Ông cho biết, một trong những trọng tâm của NIC là thu hút các “đại bàng công nghệ”, các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới, các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ đến Việt Nam để cùng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn vốn chất lượng cao và thị trường toàn cầu.

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam
Đoàn chuyên gia AI và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại tọa đàm chiều 5/6. Ảnh: NIC

Thông qua đó, NIC hướng tới mục tiêu hình thành thế hệ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có khả năng cạnh tranh quốc tế, tạo ra nhiều doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và các kỳ lân công nghệ mới trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, lượng tử, robot, UAV, công nghệ số và công nghệ xanh.

Tại chương trình, ông Eric Schmidt đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển AI của Việt Nam, cũng như bày tỏ thiện chí đồng hành cùng Việt Nam theo các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc hình thành quỹ đầu tư tư nhân về AI, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhân tài Việt Nam cũng như cấp học bổng cho sinh viên.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã cùng thảo luận về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong quá trình phát triển AI, bao gồm phát triển hạ tầng tính toán, trung tâm dữ liệu, AI chủ quyền (Sovereign AI), nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và AI quốc gia.

Các dự án hợp tác này dự kiến sẽ được NIC, các trường đại học và cơ quan liên quan tại Việt Nam để sớm triển khai trong thời gian tới, kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng trong thúc đẩy hệ sinh thái AI và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Ông Eric Schmidt cho biết, với lợi thế về con người, ví dụ như việc Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia hàng đầu thế giới về thành tích tại Olympic Toán học Quốc tế (IMO) thì Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để dẫn đầu về AI trong tương lai.

Chuyến thăm và làm việc của ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia AI lần này là minh chứng cho sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng công nghệ toàn cầu đối với Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo, với thông điệp mạnh mẽ về một quốc gia cởi mở, chủ động hội nhập và sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Những trao đổi và cơ hội hợp tác được thúc đẩy trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ góp phần thu hút nguồn lực tri thức, công nghệ và đầu tư chất lượng cao, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển hệ sinh thái AI quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Hà My
Từ khóa:
Chuyên gia AI trí tuệ nhân tạo đổi mới sáng tạo tổng bí thư Hệ sinh thái AI Kết nối công nghệ

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