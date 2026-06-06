Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Lãi suất qua đêm sát 11%, vay mượn “nóng” liên ngân hàng vượt 1 triệu tỷ đồng

Tuần từ ngày 1/6 - 5/6, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản linh hoạt trên kênh thị trường mở (OMO).

Theo đó, nhà điều hành đã phát hành tổng cộng 62.657,31 tỷ đồng trên kênh cầm cố, ở kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày, trong khi lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Trong cùng thời gian, khối lượng đáo hạn lên tới 89.029,42 tỷ đồng, cao hơn đáng kể lượng bơm mới. Khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở đạt 305.939,55 tỷ đồng.

Nguồn: Chứng khoán SHS.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 26.372,11 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng thông qua kênh OMO. Diễn biến này trái ngược với tuần trước, khi cơ quan điều hành bơm ròng hơn 30.700 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh. Việc Ngân hàng Nhà nước chuyển từ bơm ròng mạnh sang hút ròng trong tuần qua cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn phần nào giải tỏa sau cú sốc lãi suất đầu tuần, giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhanh chóng hạ nhiệt.

Đáng chú ý, ngay đầu tuần, lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 10,66%/năm, mức cao nhất trong nhiều tháng, khiến Ngân hàng Nhà nước phải bơm ròng 13.619,46 tỷ đồng trong ngày 1/6.

Tuy nhiên, sau khi thanh khoản được cải thiện, cơ quan điều hành nhanh chóng chuyển sang trạng thái hút ròng trở lại trong các phiên tiếp theo, với lượng hút ròng lần lượt 18.620 tỷ đồng, 3.371 tỷ đồng, 10.000 tỷ đồng và 8.000 tỷ đồng từ ngày 2/6 đến 5/6.

Thanh khoản hệ thống nhờ đó cũng dần ổn định hơn. Chốt ngày 4/6, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm xuống 5,3%/năm, giảm 1,67 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Các kỳ hạn dài hơn cũng đồng loạt hạ nhiệt, với lãi suất 1 tuần ở mức 6,2%/năm, giảm 0,94 điểm phần trăm; 2 tuần ở mức 6,5%/năm, giảm 0,84 điểm phần trăm.

Các kỳ hạn dài, lãi suất vẫn neo trên 7%. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 7,1%/năm, giảm 0,06 điểm phần trăm, trong khi kỳ hạn 3 tháng giữ nguyên 7,45%/năm.

Doanh số vay mượn “nóng” trên thị trường liên ngân hàng có phiên vượt 1 triệu tỷ đồng. Chốt ngày 3/6, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm với giá trị 829,4 nghìn tỷ đồng, giảm 261,2 nghìn tỷ đồng so với cuối tuần trước. Doanh số giao dịch kỳ hạn 1 tuần đạt 20,1 nghìn tỷ đồng, giảm 12,3 nghìn tỷ đồng.

Kích hoạt hoán đổi ngoại tệ, bơm khẩn cấp trị giá 1 tỷ USD

Theo đánh giá của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), lãi suất VND tiếp tục neo ở vùng cao, dù có hạ nhẹ về cuối tuần, do nhu cầu nguồn vốn tăng cao vào dịp cuối tháng. Việc lãi suất giảm không đáng kể sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng khối lượng OMO lưu hành lên trên 330 nghìn tỷ đồng cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu phòng thủ thanh khoản của các ngân hàng vẫn ở mức cao.

Cũng theo nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành cơ chế mới nhằm nới room tín dụng cho vay bất động sản, theo đó dư nợ cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp sẽ không tính vào room tín dụng dụng bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

“Điều này sẽ tạo cơ hội cho tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ hơn sau những động thái thắt chặt tín dụng bất động sản gần đây, song sẽ tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất trung hạn, trong bối cảnh tăng trưởng huy động vẫn đang cách xa so với tăng trưởng tín dụng” - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Nguồn: Chứng khoán SHS.

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) lưu ý, phiên giao dịch ngày 01/06 là lời nhắc nhở rằng thanh khoản hệ thống chưa thực sự ổn định.

“Nhà điều hành đã có biện pháp kịp thời can thiệp trong phiên tiếp theo bằng giao dịch hoán đổi khi mua vào 1 tỷ USD, kỳ hạn 02/06 - 16/06 với tỷ lệ trúng thầu 3,96% và lãi suất qua đêm trở về nền bình thường ngay sau đó” - SHS thông tin.

Lãi suất hoán đổi kỳ hạn qua đêm tăng đột ngột lên 7,03% và lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng vọt lên trên 10%, dù tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại “big 4” vẫn duy trì ở nền cao khoảng 650 nghìn tỷ đồng. Đây là áp lực kỹ thuật mang tính cuối kỳ, không phản ánh tình trạng thiếu hụt tiền đồng về cơ bản.

Bên cạnh đó, theo SHS, biến động bất thường xảy ra trong phiên 01/06 một phần xuất phát từ sự cố kỹ thuật trên hệ thống giao dịch nghiệp vụ thị trường mở, khiến một số tổ chức tín dụng không thể thực hiện giao dịch trong phiên đó.

“Nhìn rộng hơn, dư lưu hành nghiệp vụ thị trường mở đã giảm từ đỉnh khoảng 450 nghìn tỷ xuống còn khoảng 330 nghìn tỷ đồng, phản ánh việc một bộ phận ngân hàng đã sử dụng gần hết hạn mức cầm cố tài sản trong các giao dịch này, trong khi dư địa tham gia theo hình thức tín chấp bị thu hẹp bởi các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định” - nhóm phân tích SHS đánh giá.

Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước phản ứng kịp thời và lãi suất qua đêm nhanh chóng trở về nền bình thường trong phiên tiếp theo.

Tỷ giá trung tâm tăng tuần thứ 4 liên tiếp, USD tự do đứng hình

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND trên thị trường chính thức tiếp tục xu hướng tăng nhẹ. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng lên 25.147 đồng, tương đương tăng 9 đồng trong tuần, nối tiếp đà tăng 4 tuần liên tiếp.

Trong tuần qua, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động tăng nhẹ. Tại Vietcombank ngày 5/6, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.094 - 26.404 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 9 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.124 - 26.404 VND/USD, trong đó giá mua vào giảm 1 đồng còn giá bán ra tăng 9 đồng.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD suy yếu nhẹ trong phiên giao dịch mới nhất khi chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,21% xuống 99,21 điểm. Dù điều chỉnh giảm trong phiên, DXY vẫn dao động quanh vùng cao nhất trong hơn hai tháng gần đây.

Thị trường tự do diễn biến theo chiều hướng ổn định hơn. Tỷ giá USD tự do giao dịch quanh 26.380 - 26.410 VND/USD, tương đương chiều mua vào và giảm 10 đồng chiều bán ra so với tuần trước. Điều này cho thấy chênh lệch cung cầu USD trên thị trường tự do dần hạ nhiệt.

Chỉ rõ hai yếu tố giúp giảm bớt sức ép tỷ giá, Chứng khoán SHS cho rằng, chỉ số DXY hạ về quanh 99 điểm so với mức 100,5 điểm cuối tháng 3 và giá dầu Brent giảm gần 20% trong tháng về vùng 90 USD/thùng.

“Dòng ngoại tệ chảy ra để nhập khẩu dầu vốn là áp lực âm thầm suốt quý I nhờ đó giảm đáng kể, tháo bớt căng thẳng cung cầu ngoại tệ” - Chứng khoán SHS nhận định./.