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Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:29 | 05/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 5/6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.147 đồng/USD, tăng 2 đồng phiên cuối tuần. Giá USD tự do phổ biến quanh 26.380 - 26.410 VND/USD, tương đương mức giao dịch tại ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY tăng 0,02% lên 99,43 điểm, duy trì gần mức cao 02 tháng, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng Mỹ - Iran.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 5/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố phiên cuối tuần ở mức 25.147 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.889,65 - 26.404,35 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.380 - 26.410 VND/USD, tương đương mức giao dịch tại các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng nhìn chung tăng nhẹ Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.092 - 26.402 VND/USD (mua vào - bán ra). BIDV giữ nguyên tỷ giá ở mức 26.122 - 26.402 VND/USD, trong khi ACB giảm 10 đồng giá mua vào xuống 26.120 VND/USD và giữ nguyên giá bán ra 26.402 VND/USD. MSB giảm 20 đồng giá mua vào xuống 26.130 VND/USD, giá bán ra không đổi ở 26.402 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 4/6 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng euro (EUR), tại Vietcombank, tỷ giá EUR giảm 53,4 đồng ở chiều mua vào và giảm 56,2 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 29.787,9 - 31.358,3 VND/EUR. BIDV cũng giảm 28 đồng giá mua vào và 29 đồng giá bán ra, còn 30.114 - 31.453 VND/EUR. Ngược lại, ACB tăng nhẹ 1 đồng ở cả hai chiều, lên 29.986 - 31.310 VND/EUR. MSB tăng mạnh 236 đồng giá mua vào lên 29.614 VND/EUR, nhưng giảm sâu 403 đồng giá bán ra xuống 31.334 VND/EUR.

Với bảng Anh (GBP), xu hướng giảm chiếm ưu thế. Vietcombank giảm 96,1 đồng giá mua vào và 100,2 đồng giá bán ra, xuống 34.454 - 35.916,5 VND/GBP. BIDV giảm lần lượt 59 đồng và 50 đồng, còn 34.791 - 35.961 VND/GBP. ACB giảm 65 đồng chiều mua vào và 67 đồng chiều bán ra, xuống 34.860 - 35.920 VND/GBP. Trái lại, MSB tăng mạnh 258 đồng giá mua vào lên 34.820 VND/GBP, nhưng giảm 400 đồng giá bán ra xuống 35.888 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,43 điểm, tăng 0,02% so với phiên trước, cho thấy đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh tương đối trên thị trường quốc tế. Trong rổ tiền tệ chính, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8611 EUR/USD, giảm 0,03%; tỷ giá USD/GBP đạt 0,7450 GBP/USD, tăng 0,01%, cho thấy đồng bảng Anh suy yếu nhẹ.

Tại châu Á, tỷ giá USD/JPY ở mức 159,97 JPY/USD, tăng 0,01%, đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực giảm giá và dao động sát ngưỡng tâm lý 160 JPY/USD - vùng được thị trường đặc biệt theo dõi do nguy cơ cơ quan chức năng Nhật Bản can thiệp. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY đứng ở 6,7739 CNY/USD.

Đồng USD duy trì quanh vùng cao nhất trong hơn 02 tháng, khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục khiến nhà đầu tư thận trọng và hạn chế khẩu vị rủi ro. Theo các nhà phân tích của Tập đoàn ING, sức mạnh của đồng bạc xanh hiện vẫn được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế Mỹ tích cực cùng xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn trước những diễn biến quân sự mới giữa Mỹ - Iran.

Tại Trung Đông, Israel và Lebanon nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn vốn còn mong manh, làm dấy lên kỳ vọng về một tiến trình hòa bình rộng hơn trong khu vực.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY giao dịch quanh mức 159,91 JPY/USD. Đồng yên Nhật được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng 6. Theo Reuters, nhiều nguồn tin cho biết BOJ đang nghiêng về phương án tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda tiếp tục phát đi tín hiệu mang tính “diều hâu”, khi khẳng định ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế, lạm phát và điều kiện tài chính. Quan điểm này làm gia tăng kỳ vọng về một chu kỳ thắt chặt dần dần nhưng bền vững tại Nhật Bản, trong bối cảnh lạm phát chịu áp lực từ đồng yên suy yếu và giá năng lượng tăng cao.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhận định đồng yên Nhật suy yếu mang lại cả mặt tích cực lẫn tiêu cực đối với nền kinh tế. Theo đó, đồng yên yếu có thể hỗ trợ xuất khẩu và cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp hướng ngoại, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng chi phí nhập khẩu, gây áp lực lên giá cả trong nước. Các chính sách kinh tế của Nhật Bản hiện nay được xây dựng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội tại của nền kinh tế, chứ không nhằm mục tiêu tác động hay thao túng tỷ giá hối đoái./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 05/06/2026 09:30

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Cập nhật: 05/06/2026 09:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80