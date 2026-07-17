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Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:39 | 17/07/2026
(TBTCO) - Sáng 17/7, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.254 đồng, tăng 11 đồng so với phiên trước và nối dài chuỗi tăng trong tuần. Trái lại, giá USD tại nhiều ngân hàng tiếp tục đi ngang nhiều phiên liên tiếp. Chỉ số DXY tăng 0,21% lên 100,7 điểm, được hỗ trợ bởi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và kỳ vọng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất.
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Thị trường trong nước

Sáng 17/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.254 đồng, tăng 11 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.991,3 - 26.516,7 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.420 VND/USD, giữ nguyên chiều mua, nhưng giảm 30 đồng chiều bán.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng đi ngang ba phiên liên tiếp. Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 26.040 - 26.450 VND/USD (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều giao dịch. Tương tự, BIDV giữ nguyên tỷ giá 26.070 - 26.450 VND/USD, cho thấy đồng bạc xanh tiếp tục ổn định tại các ngân hàng thương mại.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 16/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, tỷ giá đồng loạt tăng khá mạnh. Tại Vietcombank, EUR được giao dịch ở 29.349,4 - 30.896,74 VND/EUR, với chiều mua vào tăng 94,67 đồng và chiều bán ra tăng 99,67 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở 29.596 - 31.034 VND/EUR, tăng 106 đồng ở chiều mua và 111 đồng ở chiều bán, mức tăng nhỉnh hơn Vietcombank.

Đối với GBP, xu hướng tăng diễn ra rõ nét nhất trong nhóm ngoại tệ chủ chốt. Vietcombank nâng tỷ giá lên 34.612,8 - 36.082,19 VND/GBP, với chiều mua vào tăng 327,52 đồng và chiều bán ra tăng 341,43 đồng. Tại BIDV, GBP được niêm yết ở 34.901 - 36.200 VND/GBP, tăng 313 đồng ở chiều mua và 323 đồng ở chiều bán, phản ánh đà tăng mạnh của đồng bảng Anh trên thị trường.

Nhìn chung, tỷ giá USD giữ ổn định, EUR và GBP đồng loạt tăng mạnh, trong khi JPY và CNY chỉ ghi nhận biến động nhẹ.

Thị trường thế giới: Đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,21% lên 100,7 điểm.

Chỉ số DXY dao động trong biên độ hẹp và duy trì trên mốc 100,5 điểm khi giới đầu tư chờ bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ Nhà Trắng vào tối thứ sáu. Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, cùng với việc kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất được khơi lại, đã hỗ trợ đồng USD. Nhờ đó, DXY vẫn giữ vững ở vùng cao hơn đáng kể so với mức đáy gần một tháng được ghi nhận vào phiên thứ tư.

Các số liệu vừa công bố ngày thứ năm cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng khá tích cực. Doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 0,2% so với tháng trước, đúng với kỳ vọng của thị trường, trong khi số liệu tháng 5 được điều chỉnh tăng lên 1%.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 208.000 đơn, từ mức 216.000 đơn đã điều chỉnh của tuần trước, phản ánh thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt.

Mặc dù các dữ liệu kinh tế nhìn chung tích cực, đồng USD vẫn chưa thể bứt phá khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới.

Trước đó, báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố đầu tuần thấp hơn dự báo đã củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát đang tiếp tục hạ nhiệt, qua đó, hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh bất chấp những tín hiệu khả quan từ tiêu dùng và thị trường lao động.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã đáp trả bằng việc nhắm vào các tài sản của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan.

Theo Reuters, Iran cũng chỉ đạo lực lượng Houthi tại Yemen phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ tiến hành tấn công mạng lưới điện của nước này. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tiếp tục hạ nhiệt bất chấp rủi ro nguồn cung gia tăng./.

Ánh Tuyết
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LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80