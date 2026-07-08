Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 8/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 đồng, tăng 4 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.945,7 - 26.466,3 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.450 - 26.480 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.072 - 26.462 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 26.082 - 26.462 VND/USD, với chiều mua giảm 20 đồng, còn chiều bán không đổi. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 7/7 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 29.314,7 - 30.860,1 VND/EUR, chiều mua tăng 10,3 đồng và chiều bán tăng 10,8 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 29.543 - 30.975 VND/EUR, trong đó chiều mua giảm 18 đồng, còn chiều bán đi ngang.

Tỷ giá GBP tiếp tục tăng tại cả hai ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 34.309,4 - 35.765,8 VND/GBP, chiều mua tăng 110,2 đồng và chiều bán tăng 114,9 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 34.556 - 35.842 VND/GBP, với chiều mua tăng 78 đồng và chiều bán tăng 108 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá JPY đồng loạt giảm nhẹ tại cả hai ngân hàng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,26% lên 101,12 điểm.

Ông John Williams - Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho biết, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong khi thị trường lao động tiếp tục vững vàng. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 8/7, ông Williams nhận định chính sách tiền tệ hiện ở vị thế phù hợp để thực hiện các mục tiêu của Fed. Tuy nhiên, các quyết định điều hành trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của dữ liệu kinh tế và các rủi ro phát sinh.

Tăng trưởng kinh tế ổn định, thị trường lao động vững chắc và giá năng lượng giảm đang góp phần hạ nhiệt lạm phát. Dù vậy, lạm phát vẫn ở mức khá cao, do đó, Fed sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng và tiếp tục theo dõi sát các dữ liệu kinh tế trước khi điều chỉnh chính sách.

Với tỷ giá USD/JPY, Ngân hàng Quốc gia Canada (NBC) nhận định đồng yên Nhật (JPY) vẫn đang giao dịch gần mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, mặc dù chênh lệch lợi suất trái phiếu dài hạn đã bắt đầu nghiêng theo hướng có lợi hơn cho Nhật Bản.

Theo NBC, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn thận trọng trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ, cùng những lo ngại về tình hình tài khóa tiếp tục hạn chế khả năng phục hồi của đồng yên. Tuy nhiên, rủi ro Chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối khi tỷ giá giao dịch quanh vùng 162 - 163 JPY/USD, cùng với việc giới đầu cơ vẫn duy trì lượng lớn vị thế bán khống đồng yên, sẽ khiến dư địa suy yếu thêm của đồng tiền này không còn nhiều.

NBC cho rằng nếu xảy ra can thiệp của nhà chức trách, dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến hoặc BoJ có lập trường cứng rắn hơn, các nhà đầu tư có thể buộc phải đóng các vị thế bán khống và giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade), qua đó, thúc đẩy đồng yên phục hồi mạnh.

Trên cơ sở đó, NBC dự báo USD/JPY sẽ giảm từ khoảng 161 hiện nay xuống 158 vào cuối năm 2026 và tiếp tục về 155 vào giữa năm 2027. Tuy nhiên, để đạt được mức này, đồng yên cần thêm các yếu tố hỗ trợ từ phía Mỹ, như dữ liệu kinh tế suy yếu hơn, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm hoặc chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản thu hẹp rõ rệt hơn./.