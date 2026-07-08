Ngày 8/7: Giá cà phê tăng kỷ lục, hồ tiêu neo ở mức 135.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tiến sát mốc 100.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng tới 4.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng mạnh theo đà bứt phá của thị trường thế giới, đưa mặt bằng thu mua lên mức cao nhất trong khoảng 4 tháng qua. Theo khảo sát sáng 8/7, giá cà phê tại các địa phương sản xuất trọng điểm tăng từ 3.900 - 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, hiện dao động trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg. Đây là vùng giá cao nhất được ghi nhận kể từ cuối tháng 2/2026, đánh dấu bước tăng đáng chú ý sau chuỗi phiên biến động mạnh gần đây.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng 4.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 97.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là mức cao nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Tại Gia Lai, giá cà phê cũng tăng 4.000 đồng/kg, đạt 96.800 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk tăng 3.900 đồng/kg, lên mức 96.700 đồng/kg. Lâm Đồng ghi nhận mức tăng tương tự, đưa giá thu mua lên 96.200 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, chỉ sau một phiên, mặt bằng giá cà phê nội địa đã tiến thêm gần 4.000 đồng/kg. Diễn biến này phản ánh khá rõ tác động từ cú tăng mạnh trên hai sàn kỳ hạn quốc tế, đặc biệt khi cả robusta và arabica cùng ghi nhận biên độ tăng hiếm thấy.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng vọt trong phiên giao dịch mới nhất, với mức biến động đặc biệt mạnh ở các hợp đồng kỳ hạn xa hơn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 4,13%, tương đương 161 USD/tấn so với phiên trước, lên mức 4.064 USD/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng tới 8,83%, tương đương 328 USD/tấn, đạt 4.044 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 8,92%, thêm 328 USD/tấn, lên mức 4.007 USD/tấn. Như vậy, các hợp đồng Robusta chủ chốt đã đồng loạt vượt ngưỡng 4.000 USD/tấn, đánh dấu bước tăng mạnh sau thời gian thị trường liên tục theo dõi rủi ro nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn.

Trên sàn New York, mức tăng của cà phê Arabica còn mạnh hơn. Hợp đồng Arabica giao tháng 7/2026 tăng 15,3%, tương đương 48,3 US cent/pound, lên mức 363,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng tới 16,19%, thêm 48,75 US cent/pound, đạt 349,95 US cent/pound.

Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng mạnh nhất với biên độ 17,15%, tương đương 49,1 US cent/pound, lên mức 335,4 US cent/pound.

Theo Reuters, giá cà phê thế giới đồng loạt bứt phá, trong đó arabica vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 1, còn robusta chạm đỉnh trong khoảng 5 tháng. Đà tăng được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào mạnh từ các quỹ đầu tư, đồng thời nhiều nhà giao dịch buộc phải đóng vị thế bán khống khi thị trường đánh giá lại rủi ro thời tiết trong thời gian tới.

Giá tiêu đi ngang ở vùng thấp

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg và không ghi nhận điều chỉnh mới so với ngày trước đó. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá thu mua cao nhất, cùng đạt 135.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được giao dịch phổ biến ở mức 134.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục đứng ở mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát, với giá thu mua 133.000 đồng/kg.

Như vậy, sau đợt giảm mạnh vào đầu tháng 7, thị trường hồ tiêu trong nước đang tạm thời ổn định trở lại. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện vẫn nằm ở vùng thấp nhất trong khoảng một năm qua, cho thấy lực cầu trên thị trường nội địa chưa đủ mạnh để tạo ra một nhịp phục hồi rõ rệt.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn cũng không biến động. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được chào bán ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đứng ở 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ nguyên mức 9.253 USD/tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, giá tiêu trắng lần lượt được báo giá ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Diễn biến đi ngang tại hầu hết nguồn cung lớn cho thấy thị trường hồ tiêu thế giới vẫn đang trong giai đoạn thận trọng, khi các yếu tố hỗ trợ từ nguồn cung hạn chế chưa đủ mạnh để lấn át sức mua còn chậm tại nhiều thị trường./.