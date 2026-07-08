Thị trường

Ngày 8/7: Giá heo hơi dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg

06:36 | 08/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (8/7) duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền, không xuất hiện biến động mới. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 60.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
aa
Ngày 8/7: Giá heo hơi dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới tại các địa phương được khảo sát. Hiện Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ở mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tại tất cả địa phương được khảo sát.

Giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nhóm Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. An Giang duy trì mức 61.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất cả nước với 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 60.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng ổn định trên diện rộng khi không có địa phương nào điều chỉnh giá. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 60.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại Đồng Tháp và Cà Mau./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 7/7: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 7/7: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

Dành cho bạn

Thị trường chứng khoán nửa cuối năm: Phân hóa để tìm động lực tăng trưởng

Thị trường chứng khoán nửa cuối năm: Phân hóa để tìm động lực tăng trưởng

Hà Nội bứt phá trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hà Nội bứt phá trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

BIDV sắp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,5%, còn hơn 51.000 tỷ đồng "của để dành"

BIDV sắp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,5%, còn hơn 51.000 tỷ đồng "của để dành"

Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, tiền điện tháng 6 tăng do nắng nóng

Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, tiền điện tháng 6 tăng do nắng nóng

Huy động vốn cấp thiết hơn tăng trưởng tín dụng, NIM chờ dư địa phục hồi

Huy động vốn cấp thiết hơn tăng trưởng tín dụng, NIM chờ dư địa phục hồi

Hơn 4.500 “giọt hồng” nối dài hành trình sẻ chia của cán bộ, công chức Bộ Tài chính

Hơn 4.500 “giọt hồng” nối dài hành trình sẻ chia của cán bộ, công chức Bộ Tài chính

Đọc thêm

Xăng E10 phát huy hiệu quả bước đầu, chưa ghi nhận tác động tiêu cực đến phương tiện

Xăng E10 phát huy hiệu quả bước đầu, chưa ghi nhận tác động tiêu cực đến phương tiện

(TBTCO) - Kết quả quan trắc ban đầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho thấy một số chỉ tiêu ô nhiễm có xu hướng giảm, trong khi chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực về chất lượng nhiên liệu hay ảnh hưởng đến động cơ phương tiện. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi, mở rộng quan trắc để có cơ sở khoa học đánh giá toàn diện hiệu quả của loại nhiên liệu này.
Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

(TBTCO) - Dù cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu khoảng 16,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch đạt hơn 266,5 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ. Theo Bộ Công thương, phần lớn kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh là máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ đầu tư, sản xuất, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm.
Bia Hà Nội chính thức ra mắt phiên bản lon Sleek, tiếp nối hành trình 135 năm vươn mình của một thương hiệu quốc gia

Bia Hà Nội chính thức ra mắt phiên bản lon Sleek, tiếp nối hành trình 135 năm vươn mình của một thương hiệu quốc gia

(TBTCO) - Tiếp nối bước chuyển mình đầy khát vọng trên hành trình hơn 135 năm phát triển, Bia Hà Nội chính thức ra mắt sản phẩm lon Sleek 330ml thể hiện mạnh mẽ tinh thần "Vươn tầm vị thế - Xứng danh Thương hiệu Quốc gia”
Ưu đãi lớn tháng 7: Hàng trăm nghìn vé 0 đồng cùng cơ hội mua vé giảm 20% trên khắp mạng bay Vietjet

Ưu đãi lớn tháng 7: Hàng trăm nghìn vé 0 đồng cùng cơ hội mua vé giảm 20% trên khắp mạng bay Vietjet

(TBTCO) - Cùng lên kế hoạch du lịch cuối năm với chương trình khuyến mãi ba ngày vàng của Vietjet từ ngày 7 - 9/7/2026. Vietjet mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn với hàng trăm nghìn vé Eco giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), nhận thêm cả ưu đãi giảm 20% cho vé Deluxe, SkyBoss và Business quốc tế và giảm 20% cho vé Eco nội địa, giúp hành khách dễ dàng lên kế hoạch khám phá Việt Nam và thế giới suốt năm.
Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện

(TBTCO) - Nhờ bảo dưỡng tổng thể thành công, duy trì vận hành sản xuất ổn định ở công suất cao, tận dụng tốt cơ hội thị trường và điều hành linh hoạt, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 549,69 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 549,69 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21%; nhập khẩu tăng 33,4%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.
PV GAS ký Hợp đồng mua LNG định hạn đầu tiên của Việt Nam giai đoạn 2027 - 2031

PV GAS ký Hợp đồng mua LNG định hạn đầu tiên của Việt Nam giai đoạn 2027 - 2031

(TBTCO) - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa ký kết Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) định hạn với Shell Eastern Trading (Pte) Ltd (Shell Eastern LNG), đơn vị thành viên do Tập đoàn Shell plc sở hữu 100% cho giai đoạn 2027 - 2031. Hợp đồng là kết quả của Gói mua sắm LNG định hạn số 01 do PV GAS tổ chức, hoàn tất quá trình lựa chọn nhà cung cấp vào cuối năm 2025, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một hợp đồng LNG định hạn được ký kết để cung cấp cho Việt Nam.
Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/7) đồng loạt giảm sau nhịp tăng mạnh của tuần trước. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để tìm thêm manh mối về triển vọng lãi suất trong thời gian tới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 8/7: Giá cà phê tăng kỷ lục, hồ tiêu neo ở mức 135.000 đồng/kg

Ngày 8/7: Giá cà phê tăng kỷ lục, hồ tiêu neo ở mức 135.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 8/7: Vàng thế giới giảm còn 4.102 USD/ounce, vàng trong nước lùi về 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/7: Vàng thế giới giảm còn 4.102 USD/ounce, vàng trong nước lùi về 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/7: Giá heo hơi dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 8/7: Giá heo hơi dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 8/7: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng mạnh

Ngày 8/7: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng mạnh

Ngày 8/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ở mức cao

Ngày 8/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng