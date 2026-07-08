Giá vàng hôm nay ngày 8/7: Vàng thế giới giảm còn 4.102 USD/ounce, vàng trong nước lùi về 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.102 USD/ounce, giảm khoảng 49,95 USD/ounce, tương đương 1,2% so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi những diễn biến mới tại Trung Đông và chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào ngày 9/7, nhằm tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ. Trước đó, trong phiên đầu tuần, giá vàng đã lên mức cao nhất trong hai tuần sau khi báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, khiến thị trường điều chỉnh dự báo về lộ trình lãi suất.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 15 sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng Fed vẫn ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, vì vậy việc duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài vẫn là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự chú ý khi hai tàu chở dầu bị trúng đạn tại eo biển Hormuz. Iran cũng tuyên bố sẽ không nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các tuyên bố đe dọa khơi lại xung đột. Những diễn biến này đã góp phần đẩy giá dầu đi lên.

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục bổ sung vàng dự trữ tháng thứ 20 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 6, lượng vàng nắm giữ đạt 75,44 triệu ounce, tăng từ 74,96 triệu ounce vào cuối tháng trước.

Đánh giá về triển vọng thị trường, ông Craig Hemke của Sprott Money cho rằng vàng và bạc nhiều khả năng đã tạo đáy trong năm nay và có thể quay lại xu hướng tăng dài hạn. Theo ông, nếu căng thẳng tại Iran hạ nhiệt và giá năng lượng giảm trong nửa cuối năm 2026, lạm phát có thể thấp hơn dự kiến, qua đó giúp thị trường tập trung trở lại vào các yếu tố cơ bản từng hỗ trợ mạnh cho giá vàng trong giai đoạn 2024 - 2025.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 7/7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch xuống 147 - 150 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,5 - 150 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch xuống mức 146,5 - 150 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng giảm tại nhiều doanh nghiệp. DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống ngưỡng 147 - 150 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá về ngưỡng 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về mức 146 - 150 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.