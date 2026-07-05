Giá vàng hôm nay ngày 5/7: Vàng thế giới đi ngang, vàng trong nước giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.175 USD/ounce, gần như đi ngang so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại Bắc Mỹ. Động lực chủ yếu đến từ báo cáo việc làm của Mỹ công bố trước đó với kết quả thấp hơn kỳ vọng, qua đó gây áp lực lên đồng USD và hỗ trợ các kim loại quý. Thanh khoản thị trường cũng suy giảm do kỳ nghỉ cuối tuần nhân dịp Quốc khánh Mỹ.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Dữ liệu việc làm yếu hơn dự báo đã làm giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn đánh giá khả năng Fed có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm là tương đối cao. Vì vậy, kỳ vọng về lãi suất vẫn tiếp tục là yếu tố chi phối diễn biến của giá vàng, ngay cả khi thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Trong khi đó, những lo ngại liên quan đến eo biển Hormuz đã phần nào hạ nhiệt khi hoạt động vận tải qua khu vực này dần trở lại bình thường. Giá dầu cũng giảm về gần mức trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, phản ánh nguồn cung ngắn hạn được đánh giá vẫn tương đối dồi dào. Dù vậy, các rủi ro liên quan đến cơ chế quản lý tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, đà tăng của giá vàng hiện chủ yếu được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và sự điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất sau báo cáo việc làm, thay vì xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn do căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Ở một diễn biến khác, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo bà Marissa Salim - Trưởng nhóm Nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) thuộc Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng vàng mua ròng trong tháng 5 đạt 41 tấn, là mức cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ thấp hơn kỷ lục ghi nhận trong tháng 2.

Ba Lan là quốc gia mua vàng nhiều nhất trong tháng 5 với 18 tấn, tiếp theo là Trung Quốc với 10 tấn. Bên cạnh đó, Uzbekistan và Kazakhstan cũng tiếp tục duy trì hoạt động mua vàng đều đặn trong thời gian gần đây.

Một số dự báo cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 5.000 - 6.000 USD/ounce trong vòng một năm tới. Theo đánh giá này, nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục xem vàng là tài sản dự trữ chiến lược nhờ khả năng đa dạng hóa danh mục, duy trì thanh khoản và phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều biến động.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 4/7, giá vàng trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, tiếp tục giao dịch ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng không điều chỉnh giá ở cả hai chiều, niêm yết 147,5 - 151,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 148 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng không ghi nhận biến động. DOJI và PNJ giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, giao dịch ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh giá ở cả hai chiều, niêm yết 147,5 - 151 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá mua vào và bán ra ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng không thay đổi giá ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,5 - 151 triệu đồng/lượng.