Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.029 USD/ounce, tăng 36,42 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm, qua đó thu hẹp chênh lệch giữa thị trường trong nước và thế giới xuống còn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Dù phục hồi trở lại trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, giá vàng vẫn chịu nhiều sức ép khi các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực. Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), GDP quý I tăng 2,1% so với quý trước, cao hơn mức ước tính trước đó là 1,6% và vượt kỳ vọng của thị trường.

Cùng với đó, BEA cho biết áp lực lạm phát chưa có dấu hiệu gia tăng mạnh. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi tăng 0,3% trong tháng trước, nhỉnh hơn mức 0,2% của tháng 4 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Dữ liệu lạm phát được đánh giá có thể làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế tích cực của Mỹ cũng khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang thị trường chứng khoán, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo 66% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Ông Nikos Tzabouras - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com, nhận định việc Fed duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn và kỳ vọng lãi suất tiếp tục được điều chỉnh là yếu tố chính gây áp lực lên giá vàng.

Theo ông Tzabouras, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng và chuyển sang thị trường cổ phiếu cũng đang tạo thêm sức ép đối với kim loại quý. Tuy nhiên, ông cho rằng đây chủ yếu là yếu tố mang tính chu kỳ và chưa làm thay đổi những nền tảng dài hạn hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 25/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch xuống 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 142 - 146,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, còn 142,5 - 146 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng được điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp. DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá giao dịch ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá so với phiên trước, giao dịch ở mức 141,5 - 146 triệu đồng/lượng.