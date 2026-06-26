Thị trường

Ngày 26/6: Giá heo hơi tại miền Nam vẫn neo ở vùng thấp nhất

06:25 | 26/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (26/6) giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc, trong khi thị trường miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
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Ngày 26/6: Giá heo hơi tại miền Nam vẫn neo ở vùng thấp nhất
Giá heo hơi ở miền Nam hôm nay dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi phần lớn thị trường tiếp tục đi ngang.

Cụ thể, Quảng Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại các địa phương này xuống mức 67.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, nhóm địa phương có giá cao nhất khu vực ở mức 68.000 đồng/kg chỉ còn ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên.

Trong khi đó, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới tại các địa phương được khảo sát.

Thanh Hóa tiếp tục giữ mức giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Nghệ An duy trì mức 66.000 đồng/kg, Hà Tĩnh 65.000 đồng/kg và Quảng Trị 64.000 đồng/kg.

Các địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giữ mức thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái đi ngang sau các phiên điều chỉnh trước đó. Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng giữ mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Các địa phương gồm TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc, trong khi hai khu vực còn lại tiếp tục ổn định. Thị trường vẫn duy trì sự phân hóa giữa các vùng, với mức giá cao nhất 68.000 đồng/kg tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 61.000 đồng/kg tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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