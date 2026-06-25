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Ngày 25/6: Giá bạc biến động mạnh

09:37 | 25/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (25/6) biến động mạnh khi tâm lý thị trường thay đổi, nhà đầu tư thận trọng trước các yếu tố rủi ro và ngưỡng giá quan trọng.
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Ngày 25/6: Giá bạc biến động mạnh

Giá bạc đồng loạt giảm mạnh. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h15 ngày 25/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.146.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.212.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.415.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.146.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.212.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.146.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.525.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.226.524 đồng/lượng (mua vào) và 58.986.519 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 25/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 25/6: Giá bạc biến động mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục kéo dài đà giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/6. Lúc 21h ngày 24/6 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay dao động quanh vùng 59,28 - 59,53 USD/ounce. So với đầu phiên, giá bạc đã giảm khoảng 2,2 USD/ounce, tương đương mức giảm 3,56%.

Tại thời điểm 9h10 ngày 25/6, giá bạc giao ngay ở mức 56,5355 USD/ounce, giảm 1,56% so với hôm qua.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm mạnh là sự phục hồi của đồng USD. Khi đồng bạc xanh tăng giá, chi phí sở hữu các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, từ đó làm suy giảm nhu cầu.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang đặt cược ngày càng lớn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn dự kiến.

Các dữ liệu hiện tại cho thấy xác suất Fed thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm đang ở mức khoảng 68%. Điều này khiến các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc trở nên kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư có khả năng tạo ra lợi suất.

Ngày 25/6: Giá bạc biến động mạnh

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, thị trường bạc hiện vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư phải đặc biệt chú trọng đến việc quản trị rủi ro và quy mô giao dịch.

Ông Lewis nhận định, mốc 60 USD/ounce đang trở thành vùng giá có ý nghĩa tâm lý quan trọng đối với thị trường. Đây được xem là ngưỡng then chốt, có thể quyết định xu hướng tiếp theo của giá bạc khi lực mua và lực bán đang giằng co mạnh.

“Trong kịch bản giá phục hồi, vùng 67,75 USD/ounce sẽ là ngưỡng cản đáng chú ý cần theo dõi. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mốc 60 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng và kéo giá lùi về khu vực 50 USD/ounce”, ông Lewis cho biết./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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