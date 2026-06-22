Ngày 22/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h30 ngày 22/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.512.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.590.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.459.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.535.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.512.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.590.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.512.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.955.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 66.986.499 đồng/lượng (mua vào) và 69.066.494 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 22/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h25 ngày 22/6, giá bạc giao ngay ở mức 66,4595 USD/ounce, tăng 2,44% so với hôm qua.

Sự phục hồi này đến từ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế và các tín hiệu tích cực từ thị trường tài chính.

Giá bạc thế giới hiện đang được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất pin và công nghệ xanh. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị và sự không chắc chắn trong chính sách tiền tệ của Mỹ cũng đã tạo ra tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư. Thị trường vẫn đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá bạc trong thời gian tới.

Mặc dù giá bạc đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ, nhưng áp lực từ lãi suất cao và đồng USD mạnh vẫn có thể tạo ra những biến động bất ngờ.

Yếu tố cơ bản hỗ trợ giá bạc vẫn rất vững chắc, đặc biệt là lực cầu từ Trung Quốc. Nhập khẩu bạc trong tháng 3 của nước này đã tăng vọt lên mức kỷ lục 836 tấn, gần gấp ba lần mức trung bình lịch sử. Động lực chính đến từ nhu cầu đầu tư bán lẻ mạnh mẽ và hoạt động tích trữ ráo riết của ngành công nghiệp quang điện.

Lượng bạc lưu trữ tại các kho ở London cũng tăng 0,6% so với tháng trước, đạt 27.611 tấn. Tại Ấn Độ, các quy định hạn chế nhập khẩu bạc mới dự kiến sẽ thắt chặt nguồn cung nội địa và có khả năng hỗ trợ phí bảo hiểm (premium) trong nước, mặc dù nhu cầu nhập khẩu yếu đi có thể tạo áp lực lên dòng chảy thương mại toàn cầu.

Đánh giá về triển vọng ngắn hạn, ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire cho rằng, nếu lực mua được duy trì, giá bạc có thể tiến tới vùng 74 - 75 USD/ounce trong thời gian tới. Ngược lại, trường hợp áp lực bán gia tăng, kim loại quý này có khả năng lùi về khu vực 63 - 64 USD/ounce trước khi hình thành mặt bằng hỗ trợ mới./.