Ngày 20/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Giá lúa tươi hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) giảm 50 đồng/kg dao động mốc 5.650 - 5.850 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.700 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán lúa Hè Thu khởi sắc, giá biến động. Tại Đồng Tháp, thương lái hỏi mua nhiều lúa OM18 cắt ngay, giao dịch đều, giá biến động. Tại An Giang, giao dịch lúa Hè Thu một số loại lúa tươi giảm nhẹ. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua mới ít, giá lúa tươi các loại tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 9.000 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 7.900 đồng/kg. Hiện tấm thơm giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 7.750 - 7.850 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 8.050 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 505 - 509 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 485 - 490 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 344 - 348 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới tiếp đà tăng nhẹ. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng 3 USD/tấn dao động 473 - 477 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động từ 415 - 419 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 347 - 351 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.