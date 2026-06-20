Thị trường

Ngày 20/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

06:53 | 20/06/2026
Giá lúa tươi hôm nay (20/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg; lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 50 đồng/kg… Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua.
aa
Ngày 20/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm
Giá lúa tươi hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) giảm 50 đồng/kg dao động mốc 5.650 - 5.850 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.700 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán lúa Hè Thu khởi sắc, giá biến động. Tại Đồng Tháp, thương lái hỏi mua nhiều lúa OM18 cắt ngay, giao dịch đều, giá biến động. Tại An Giang, giao dịch lúa Hè Thu một số loại lúa tươi giảm nhẹ. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua mới ít, giá lúa tươi các loại tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 9.000 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 7.900 đồng/kg. Hiện tấm thơm giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 7.750 - 7.850 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 8.050 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 505 - 509 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 485 - 490 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 344 - 348 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới tiếp đà tăng nhẹ. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng 3 USD/tấn dao động 473 - 477 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động từ 415 - 419 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 347 - 351 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
lúa tươi giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 19/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng, trong nước ổn định

Ngày 19/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng, trong nước ổn định

Ngày 18/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Ngày 18/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Ngày 17/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước đi ngang

Ngày 17/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước đi ngang

Dành cho bạn

Bền bỉ hành trình lan tỏa khát vọng dân tộc

Bền bỉ hành trình lan tỏa khát vọng dân tộc

Báo chí - "cánh tay nối dài” kết nối nhà đầu tư với thị trường tài chính

Báo chí - "cánh tay nối dài” kết nối nhà đầu tư với thị trường tài chính

FDI - đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế

FDI - đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế

Dự trữ quốc gia - "tấm lá chắn" vững chắc cho nền kinh tế

Dự trữ quốc gia - "tấm lá chắn" vững chắc cho nền kinh tế

VSDC: 20 năm kiến tạo cùng thị trường chứng khoán phát triển

VSDC: 20 năm kiến tạo cùng thị trường chứng khoán phát triển

Báo chí đồng hành gỡ "điểm nghẽn" đầu tư công

Báo chí đồng hành gỡ "điểm nghẽn" đầu tư công

Đọc thêm

Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (20/6) tiếp tục khởi sắc khi Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) lần đầu chạm mốc 90.000 đồng/kg sau nhiều tuần. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới.
Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới

Giá heo hơi hôm nay (20/6) không biến động tại các địa phương khảo sát. Hiện mức giá thấp nhất cả nước vẫn được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ với 62.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh miền Bắc tiếp tục giữ mức cao nhất 68.000 đồng/kg.
Ngày 20/6: Giá cao su thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn

Ngày 20/6: Giá cao su thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn

Giá cao su thế giới hôm nay (20/6) bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn khi đồng loạt giảm giá tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang.
Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/6) đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 4,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 4,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,88% so với hôm qua.
Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (19/6) tăng trở lại từ 300 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.100 - 89.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại thị trường trong nước dao động từ 138.000 - 140.500 đồng/kg.
Ngày 19/6: Giá heo hơi phân hóa giữa các khu vực trên cả nước

Ngày 19/6: Giá heo hơi phân hóa giữa các khu vực trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (19/6) giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Nam với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định so với phiên trước.
Ngày 19/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 19/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (19/6) biến động trái chiều khi tăng tại Trung Quốc và Thái Lan. Ngược lại, giá ở Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su ổn định ở mặt bằng cao, tạo thêm động lực cho người trồng sau giai đoạn dài chịu áp lực về giá.
Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác, hướng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng và hiệu quả

Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác, hướng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng và hiệu quả

(TBTCO) - Ngày 16/6/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) và Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Nhiên liệu hàng không với chủ đề “Nâng tầm hợp tác: An toàn, Chất lượng và Hiệu quả trong cung ứng nhiên liệu hàng không”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khẳng định vai trò kênh thông tin kinh tế - tài chính uy tín

Khẳng định vai trò kênh thông tin kinh tế - tài chính uy tín

Báo chí - kênh thông tin chủ lực đưa chính sách thuế vào cuộc sống

Báo chí - kênh thông tin chủ lực đưa chính sách thuế vào cuộc sống

Chung niềm tin vào sứ mệnh người làm báo tài chính

Chung niềm tin vào sứ mệnh người làm báo tài chính

Báo Tài chính - Đầu tư: Tiếp tục phát huy vai trò và sứ mệnh trong giai đoạn mới

Báo Tài chính - Đầu tư: Tiếp tục phát huy vai trò và sứ mệnh trong giai đoạn mới

Những bài báo được chắt lọc từ "hàng nghìn con số"

Những bài báo được chắt lọc từ "hàng nghìn con số"

Khơi thông nguồn lực để bảo đảm dòng chảy thông tin chính thống

Khơi thông nguồn lực để bảo đảm dòng chảy thông tin chính thống

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất