Thị trường

Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

08:59 | 19/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/6) đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 4,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 4,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,88% so với hôm qua.
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Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h30 ngày 19/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.461.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.537.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.622.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.703.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.461.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.537.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.461.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.895.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 65.626.503 đồng/lượng (mua vào) và 67.653.164 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 19/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Trên thị trường quốc tế, cập nhật lúc 20h09 ngày 18/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế giảm gần 1,22 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,79%, xuống còn 66,69 USD/ounce.

Tại thời điểm 8h20 ngày 19/6, giá bạc giao ngay ở mức 65,0945 USD/ounce, giảm 0,88% so với hôm qua.

Đáng chú ý hơn, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 giảm tới 3,96 USD/ounce, tương đương mức giảm 5,6%, lùi về ngưỡng 66,81 USD/ounce. Đây được xem là một trong những phiên giảm mạnh nhất của bạc trong thời gian gần đây.

Sự lao dốc của giá bạc diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ sau cuộc họp chính sách mới nhất của Fed.

Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Về mặt kỹ thuật, nhiều chuyên gia cho rằng, giá bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Hiện phe bán đang hướng tới mục tiêu kéo giá bạc xuống dưới mốc 65 USD/ounce. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, kim loại quý có thể tiếp tục giảm về các vùng hỗ trợ tiếp theo dưới 65 USD/ounce và 64 USD/ounce. Ngược lại, để lấy lại xu hướng tăng, phe mua cần đưa giá bạc vượt trở lại vùng kháng cự 69,08 - 70 USD/ounce.

Nếu thành công chinh phục vùng giá này, bạc có thể mở rộng đà phục hồi lên các mốc cao hơn như 72 USD/ounce và 72,47 USD/ounce.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, cho biết giá bạc đang giao dịch quanh vùng 66 USD/ounce sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Theo ông, việc thị trường bước vào nhịp tích lũy và điều chỉnh là diễn biến cần thiết để củng cố mặt bằng giá mới sau đà tăng nhanh.

Ông Christopher Lewis cho rằng, nếu giá bạc tiếp tục duy trì trên ngưỡng này, xu hướng tăng trong trung và dài hạn vẫn được giữ vững. Ngược lại, việc đánh mất mốc 60 USD/ounce có thể kích hoạt áp lực bán gia tăng, kéo theo nguy cơ thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sâu hơn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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