Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc hôm nay tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 11h ngày 17/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.645.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.727.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.621.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.702.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.645.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.727.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.645.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.112.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 70.533.157 đồng/lượng (mua vào) và 72.719.888 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 11h ngày 17/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 11h ngày 17/6, giá bạc giao ngay ở mức 70,1625 USD/ounce, tăng 0,20% so với hôm qua.

Investing cho biết, theo Kedia Advisory, giá bạc đã nới rộng đà tăng. Sự bứt phá này được thúc đẩy bởi hoạt động đóng trạng thái bán khống (short covering) trên diện rộng và tâm lý nhà đầu tư ngày càng lạc quan.

Lực đẩy xuất hiện sau khi có thông tin Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình, qua đó mở cửa trở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu.

Việc hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị đã góp phần ổn định thị trường tài chính, trong khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ. Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nơi lãi suất được nhiều người dự báo sẽ giữ nguyên.

Yếu tố cơ bản hỗ trợ giá bạc vẫn rất vững chắc, đặc biệt là lực cầu từ Trung Quốc. Nhập khẩu bạc trong tháng 3 của nước này đã tăng vọt lên mức kỷ lục 836 tấn, gần gấp ba lần mức trung bình lịch sử. Động lực chính đến từ nhu cầu đầu tư bán lẻ mạnh mẽ và hoạt động tích trữ ráo riết của ngành công nghiệp quang điện.

Lượng bạc lưu trữ tại các kho ở London cũng tăng 0,6% so với tháng trước, đạt 27.611 tấn. Tại Ấn Độ, các quy định hạn chế nhập khẩu bạc mới dự kiến sẽ thắt chặt nguồn cung nội địa và có khả năng hỗ trợ phí bảo hiểm (premium) trong nước, mặc dù nhu cầu nhập khẩu yếu đi có thể tạo áp lực lên dòng chảy thương mại toàn cầu.

Theo ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, giá bạc đã bứt phá từ vùng 61,5 USD/ounce lên trên 70 USD/ounce, tương đương mức tăng gần 16%. Mức tăng quá nhanh trong thời gian ngắn khiến thị trường đối mặt với khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật trước khi hình thành xu hướng mới rõ ràng hơn.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất vẫn được xem là những yếu tố chi phối xu hướng của thị trường bạc. Theo ông James Hyerczyk, nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu tiếp tục suy yếu, giá bạc sẽ có thêm động lực tăng. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến sẽ tạo sức ép đáng kể lên kim loại quý này./.