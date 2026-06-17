Tài chính

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
09:53 | 17/06/2026
(TBTCO) - Bên cạnh công tác quyết toán ngân sách năm 2025, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm hoạt động thu, chi ngân sách diễn ra thông suốt trên địa bàn Khánh Hòa và Đắk Lắk.
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Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, đến ngày 29/5/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 23.786 tỷ đồng, bằng 63,22% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 60,8% dự toán năm, còn thu nội địa đạt 63,3% dự toán năm.

Về chi ngân sách, chi thường xuyên trên địa bàn đạt 7.204 tỷ đồng. Trong số này, ngân sách địa phương đã chi 6.142 tỷ đồng, bằng 33,38% dự toán được giao là 18.402 tỷ đồng; ngân sách trung ương đã chi 1.062 tỷ đồng.

Tại Đắk Lắk, tính đến hết ngày 31/5/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 7.793 tỷ đồng, bằng 44% dự toán HĐND tỉnh giao là 17.706 tỷ đồng. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 51,1% dự toán năm, thu nội địa đạt 43,9% dự toán năm.

Chi thường xuyên trên địa bàn đạt 12.448 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương đã chi 10.786 tỷ đồng, bằng 39,27% dự toán được giao là 27.467 tỷ đồng; ngân sách trung ương đã chi 1.662 tỷ đồng.

Song song với công tác quản lý thu, chi ngân sách, KBNN khu vực XIV đã phối hợp với Sở Tài chính và Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đối chiếu, xác nhận số liệu ngân sách năm 2025; tiếp tục rà soát, điều chỉnh số liệu ngân sách phục vụ công tác quyết toán theo quy định.

Đơn vị cũng thực hiện đối chiếu số liệu tài khoản tiền gửi, tài khoản dự toán theo Thông tư số 157/2025/TT-BTC; hạch toán thu, chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026 theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa; rà soát, đối chiếu số liệu thu, chi ngân sách với cơ quan tài chính và cơ quan thu để phục vụ quyết toán ngân sách niên độ 2025.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được triển khai trong tháng là tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước cấp tỉnh năm 2025 theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, KBNN khu vực XIV đã hướng dẫn các phòng giao dịch triển khai tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu tại một số ngân hàng thương mại sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công
Công tác rà soát, đối chiếu số liệu ngân sách được Kho bạc Nhà nước khu vực XIV triển khai thường xuyên. Ảnh: Lạc Nguyên

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, tại Khánh Hòa, đến ngày 29/5/2026, tổng kế hoạch vốn được giao là 15.411.945 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đạt 3.462.853 triệu đồng, tương ứng 22,47% kế hoạch, thấp hơn mức 34,52% của cùng kỳ năm trước.

Trong đó, phần vốn do Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát có kế hoạch vốn 13.377.213 triệu đồng, giải ngân 1.905.862 triệu đồng, đạt 14,25% kế hoạch. Phần vốn do Sở Tài chính thực hiện có kế hoạch vốn 2.034.732 triệu đồng, giải ngân 1.556.991 triệu đồng, đạt 76,52% kế hoạch.

Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân cao gồm vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 100%; công trình mật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 100%; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất đạt 73,63%; công trình mật đạt 77,1%.

Đối với nguồn vốn kéo dài, giá trị giải ngân đạt 468 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch địa phương giao là 1.713 tỷ đồng.

Tại Đắk Lắk, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 9.809.563 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 9.213.575 triệu đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm 2.403.075 triệu đồng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và 7.406.488 triệu đồng vốn cân đối địa phương.

Đến hết tháng 5/2026, lũy kế giải ngân trên địa bàn đạt 1.481.015 triệu đồng, bằng 15,1% kế hoạch giao và bằng 16% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giải ngân 228.708 triệu đồng, đạt 9,52% kế hoạch; vốn cân đối địa phương giải ngân 1.252.307 triệu đồng, đạt 16,9% kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Mạo - Phó Giám đốc KBNN khu vực XIV cho biết, trong tháng 6/2026, đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan tài chính và cơ quan thu rà soát số liệu ngân sách năm 2025 phục vụ công tác quyết toán theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn các phòng giao dịch phối hợp với chính quyền địa phương điều chỉnh số liệu hạch toán thu, chi chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị cũng tiếp tục triển khai đối chiếu số liệu tài khoản tiền gửi, tài khoản dự toán; thực hiện tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước cấp tỉnh năm 2025 trình UBND tỉnh theo quy định.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, KBNN khu vực XIV tiếp tục thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, rà soát các khoản tạm ứng đến hạn phải thu hồi và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách đúng quy định.
Lạc Nguyên
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