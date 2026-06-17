Ngày 17/6: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng nhờ lực mua cải thiện và kỳ vọng nguồn cung thắt chặt.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 1,03% (180 Nhân dân tệ) lên 17.715 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) tăng 1,45% (6,1 Yên) lên 425,7 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng 0,98 Baht, tương đương khoảng 0,94%, lên 104,87 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 228,2 cent Mỹ/kg, tăng 1,2%.

Hợp đồng tương lai cao su tại Nhật Bản tăng do được hỗ trợ bởi tình trạng nguồn cung cao su tự nhiên thắt chặt và kỳ vọng nhu cầu từ Trung Đông sẽ phục hồi, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.

Tại Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 11 tăng 1,4 Yên, tương đương 0,32%, lên mức 437,3 Yên (2,73 USD)/kg.

Trên Sở Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 195 Nhân dân tệ, tương đương 1,11%, lên 17.760 Nhân dân tệ (2.628,39 USD)/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, loại được giao dịch nhiều nhất tăng 25 Nhân dân tệ, tương đương 0,19%, lên 13.405 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp vẫn duy trì giá thu mua ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cao su thế giới đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu phục hồi và nguồn cung hạn chế, trong khi thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định nhưng chịu áp lực từ hoạt động xuất khẩu suy giảm./.