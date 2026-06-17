Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Kazan, bắt đầu chuyến công tác tại Liên bang Nga. Ảnh: VGP

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kazan, về phía Nga có Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov, Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nga.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Kazan. Ảnh: VGP

Dự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga; có các cuộc hội kiến, làm việc với lãnh đạo Liên bang Nga và Cộng hòa Tatarstan; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nga và dự hoạt động kết nối đầu tư, kinh doanh giữa hai nước; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga...

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga. Hội nghị Cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn tới trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Việt Nam luôn là một trong những nước tích cực nhất ủng hộ Nga mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN và chuyến công tác góp phần phát huy vai trò “cầu nối” quan trọng của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga. Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á - Âu.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nga đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Nhân dịp tham dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự kiến có các cuộc hội kiến, làm việc với lãnh đạo Liên bang Nga và Cộng hòa Tatarstan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga và mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; trao đổi các định hướng cụ thể, trọng tâm hợp tác và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, với quyết tâm định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới./.