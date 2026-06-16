Bất động sản

Chủ tịch Vinhomes: Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng

19:06 | 16/06/2026
(TBTCO) - Đó là chia sẻ đầy bất ngờ của ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinhomes ngày hôm nay. Chủ tịch Vinhomes khẳng định từ nay doanh nghiệp sẽ chỉ tập trung phát triển các dự án đã và đang làm thủ tục, “dành sân” cho các doanh nghiệp khác cùng gia nhập đường đua phát triển.
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Dừng mở rộng quỹ đất mới, tập trung tạo giá trị gia tăng

PV: Thời gian qua Vinhomes liên tục khởi công nhiều đại dự án quy mô lớn. Với đà này, ông có thể cho biết, bao lâu nữa Vinhomes sẽ độc chiếm thị trường?

Chủ tịch Vinhomes: Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng
Ông Phạm Thiếu Hoa

Ông Phạm Thiếu Hoa: Vinhomes không có ý định và nhu cầu độc chiếm thị trường ở cả hiện tại lẫn tương lai. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Nhật Vượng, chúng tôi đã quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam.

PV: Tại sao lại có quyết định bất ngờ này? Vinhomes định rút khỏi thị trường bất động sản sao, thưa ông?

Ông Phạm Thiếu Hoa: Vinhomes vẫn hoạt động bình thường. Việc ngưng phát triển quỹ đất chỉ đơn giản là chúng tôi “biết đủ”, dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo ra hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn nữa trên mỗi mét vuông dự án.

PV: Ông có thể chia sẻ kỹ hơn về quyết định “gây sốc” này không?

Ông Phạm Thiếu Hoa: Như vừa trao đổi ở trên, quyết định này xuất phát từ hai lý do cơ bản. Thứ nhất, sau nhiều năm bền bỉ kiên trì hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị, chúng tôi đã tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục cho 5 – 7 năm tới.

Thứ hai, thay vì tiếp tục tiêu hao nguồn lực cho việc tìm kiếm các dự án mới, giờ là lúc Vinhomes cần tập trung xây dựng, kinh doanh và tạo môi trường sống tốt nhất cho các dự án đang có để tạo ra giá trị gia tăng tốt nhất, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế.

PV: Một doanh nghiệp bất động sản thì có thể đóng góp thế nào vào sự tăng trưởng 2 con số của đất nước, thưa ông?

Ông Phạm Thiếu Hoa: Khi một dự án bất động sản đi vào triển khai - hàng nghìn doanh nghiệp xây dựng, vật liệu, thương mại, dịch vụ được kéo vào chuỗi giá trị, hàng trăm nghìn việc làm mới được tạo ra.

Khi dự án hoàn thành và bàn giao, hàng trăm ngàn cơ hội đầu tư, kinh doanh và tiêu dùng tiếp tục được thúc đẩy.

Về phía nhà nước, mỗi dự án đi vào hoạt động là 1 nguồn đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.

Đó chính là động lực tăng trưởng mạnh mẽ mà chúng tôi mong muốn chung tay đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

PV: Ông không lo ngại việc ngưng phát triển quỹ đất sẽ khiến Vinhomes tự đánh mất lợi thế của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam sao?

Ông Phạm Thiếu Hoa: Quỹ đất hiện có đủ để chúng tôi tự tin vào vị thế số 1 của mình trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, việc Vinhomes chủ động dừng lại sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khác gia nhập đường đua, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh và đa dạng hơn cho thị trường bất động sản. Như Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã nhiều lần nhấn mạnh, cạnh tranh là động lực để phát triển. Càng nhiều doanh nghiệp tốt, khách hàng càng được hưởng lợi.

Chủ tịch Vinhomes: Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng
Vinhomes quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Vinhomes xây nhà cho mọi phân khúc thị trường

PV: Trong suy nghĩ của nhiều người, Vinhomes trước nay chỉ tham gia vào phân khúc cao cấp. Hiện tại, định hướng đó có gì thay đổi không?

Ông Phạm Thiếu Hoa: Đúng là trước đây, chúng tôi tập trung vào thị trường cao cấp, tuy nhiên hiện nay, Vinhomes đã và đang xây nhà ở cho mọi phân khúc. Hiện hệ sản phẩm của Vinhomes có đầy đủ từ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, căn hộ trung cấp đến các dòng sản phẩm cao cấp và hạng sang,… phục vụ đủ các đối tượng khách hàng.

Nhưng dù là phân khúc nào, triết lý xuyên suốt của Vinhomes cũng là lấy khách hàng làm trung tâm. Vì thế chúng tôi luôn nỗ lực để nâng cao tiêu chuẩn sống tốt nhất có thể cho khách hàng, chú trọng hệ thống tiện ích đồng bộ và không gian công cộng nhằm mang tới một môi trường sống tốt, giáo dục, y tế hoàn chỉnh, đặc biệt là vấn đề an ninh an toàn để người dân yên tâm sinh sống.

PV: Nói thế nào đi nữa, ông cũng phải thừa nhận thực tế là giá nhà Vinhomes luôn cao hơn mặt bằng chung của thị trường?

Ông Phạm Thiếu Hoa: Nếu so sánh sòng phẳng với các dự án khác thì giá của Vinhomes không cao mà phản ánh đúng giá trị thật. Bởi ở các dự án, chúng tôi đều đầu tư rất lớn vào hạ tầng, chất lượng xây dựng, cảnh quan và đặc biệt là hệ thống vận hành sau bàn giao. Khi mua một căn nhà Vinhomes, khách hàng không chỉ sở hữu không gian đóng khung trong bốn bức tường, họ sở hữu cả một môi trường sống an toàn, tiện ích đồng bộ và một cộng đồng văn minh.

Rất nhiều người đã thừa nhận, chính các giá trị mềm này là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp nhà Vinhomes luôn có tiềm năng tăng giá cao trên thị trường.

PV: Vinhomes hiện không tiếp tục phát triển quỹ đất mới ở trong nước, vậy tại thị trường nước ngoài thì sao, thưa ông?

Ông Phạm Thiếu Hoa: Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển các dự án ở thị trường quốc tế. Với Vinhomes, việc vươn ra thị trường quốc tế không đơn thuần là mở rộng hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Chúng tôi cũng mong muốn Vinhomes sẽ trở thành lựa chọn an cư của các công dân quốc tế khi tới Việt Nam sinh sống và làm việc.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hải Băng
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