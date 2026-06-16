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9 đợt phát hành trái phiếu huy động 12.100 tỷ đồng trong tuần qua

Thu Hương

Thu Hương

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20:24 | 16/06/2026
(TBTCO) - Tuần qua, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục diễn ra sôi động với 12.100 tỷ đồng được huy động, đồng thời thanh khoản thị trường thứ cấp tăng hơn gấp đôi so với tuần trước.
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Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 8/6 - 12/6 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 9 đợt phát hành mới với tổng giá trị 12.100 tỷ đồng, đến từ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng và ngân hàng.

9 đợt phát hành trái phiếu huy động 12.100 tỷ đồng trong tuần qua
Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 160.292 tỷ đồng. Trong đó, có 91 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 138.960 tỷ đồng, chiếm 86,69% tổng lượng phát hành; 20 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 21.333 tỷ đồng, tương ứng 13,31%; cùng 1 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 14.626 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 98.366 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 81.932 tỷ đồng, tương đương 83% tổng giá trị mua lại trước hạn trên toàn thị trường.

VBMA cho biết, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 131.110 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 72.762 tỷ đồng, tương ứng 55,5% tổng giá trị đáo hạn, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 22.755 tỷ đồng, chiếm 17,4%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân đạt 9.270 tỷ đồng mỗi ngày trong kỳ báo cáo, tăng 113% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 642.000 tỷ đồng.

Thu Hương
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trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu ngân hàng bất động sản trái phiếu đáo hạn mua lại trái phiếu phát hành riêng lẻ vbma

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