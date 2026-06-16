Đầu tư

Vương quốc Anh tăng cường hỗ trợ điện gió ngoài khơi và tài chính xanh cho Việt Nam

Hà My

Hà My

[email protected]
16:39 | 16/06/2026
(TBTCO) - Đại sứ quán Anh tại Việt Nam ngày 16/6 thông tin, Vương quốc Anh đã công bố hai sáng kiến hợp tác khí hậu mới của Anh với Việt Nam, tập trung vào phát triển năng lượng sạch và tài chính xanh. Qua đó tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh.
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Hai sáng kiến gồm Quan hệ Đối tác thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi Anh -Việt Nam (UK - Viet Nam Offshore Wind Accelerator Partnership) và Cơ chế Tài chính xanh thuộc chương trình UK PACT (UK PACT Green Finance Facility).

Accelerator là một chương trình thực tiễn, định hướng triển khai cụ thể, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Chương trình bổ trợ cho các nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn, bao gồm Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam do Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đồng chủ trì thay mặt Nhóm Đối tác Quốc tế, cũng như các hỗ trợ rộng hơn của Chính phủ Anh về tài chính xanh và đầu tư xanh.

Chương trình sẽ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: Nâng cao năng lực cho cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp; Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tận dụng chuyên môn của Vương quốc Anh; Hỗ trợ kỹ thuật có mục tiêu trong các lĩnh vực kỹ thuật và chính sách ưu tiên.

Chương trình Accelerator được tài trợ bởi Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải ròng bằng “0” của Vương quốc Anh (DESNZ) và Ocean Energy Pathway; được triển khai bởi Carbon Trust với vai trò là đơn vị tư vấn chính về kỹ thuật; được điều phối bởi Đại sứ quán Anh với vai trò là cơ quan đầu mối phía Vương quốc Anh tại Việt Nam và Cục Điện lực với vai trò là cơ quan đầu mối của Bộ Công Thương.

Chia sẻ về chương trình Accelerator, Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam Alex Strugnell cho biết, Vương quốc Anh tự hào đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tăng trưởng xanh. Những mục tiêu chung này là một trụ cột cốt lõi trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Anh - Việt Nam, cũng như trong Quan hệ Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) - nơi Vương quốc Anh hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế để huy động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy triển khai năng lượng sạch.

Ông nhấn mạnh: “Thông qua Accelerator, Vương quốc Anh và Việt Nam đang biến tham vọng chung thành hành động thực tế - đặt nền móng cho một ngành điện gió ngoài khơi phát triển mạnh mẽ và một tương lai năng lượng bền vững”.

Vương quốc Anh tăng cường hỗ trợ điện gió ngoài khơi và tài chính xanh cho Việt Nam
Việt Nam có vị thế đặc biệt thuận lợi để trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về điện gió ngoài khơi. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Vương quốc Anh ra mắt Cơ chế Tài chính xanh thuộc chương trình “Chương trình Hợp tác thúc đẩy chuyển dịch vì khí hậu” (UK PACT), do Chính phủ Anh triển khai cùng KPMG.

Sự ra mắt nhấn mạnh Quan hệ Đối tác đầu tư xanh Việt Nam - Vương quốc Anh (GIP) như một nền tảng cốt lõi cho hành động chung - huy động tài chính thông qua các tổ chức tài chính phát triển của Anh và các quan hệ đối tác thương mại, củng cố khung pháp lý thông qua hỗ trợ kỹ thuật, và thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế phát thải thấp, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng sạch.

Tiếp nối hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, bao gồm trong khuôn khổ JETP - hướng tới huy động 15,5 tỷ USD hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam - Vương quốc Anh tái khẳng định cam kết hỗ trợ tăng trưởng bền vững và có khả năng chống chịu cao, song hành với việc đảm bảo an ninh năng lượng sạch dài hạn trong khu vực.

Đây là gói hỗ trợ kỹ thuật của Vương quốc Anh nhằm tăng cường hệ sinh thái tài chính xanh của Việt Nam, tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với nguồn tài chính quốc tế và thúc đẩy phát triển các giải pháp thị trường vững chắc phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Cơ chế này sẽ hỗ trợ mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), bao gồm việc xây dựng các khung pháp lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp tài chính xanh và tài chính bền vững ngay từ giai đoạn đầu.

Mục tiêu của chương trình là giúp Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trở thành một đầu mối đáng tin cậy, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, thu hút dòng vốn đầu tư xanh chất lượng cao và điều hướng nguồn vốn tư nhân vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO) Seema Malhotra cho biết: “Vương quốc Anh và Việt Nam chia sẻ một tầm nhìn đầy tham vọng về tăng trưởng xanh: bền vững, có khả năng chống chịu và hướng tới tương lai. Thông qua Quan hệ Đối tác đầu tư Xanh (GIP) và Cơ chế Tài chính xanh UK PACT mới được ra mắt, chúng tôi đang cùng nhau huy động dòng vốn xanh, củng cố thị trường và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp, đảm bảo an ninh năng lượng. Quan hệ đối tác của chúng ta sẽ góp phần khai mở tăng trưởng kinh tế bền vững cho cả Việt Nam và Vương quốc Anh trong dài hạn”.
Hà My
Từ khóa:
điện gió ngoài khơi tài chính xanh năng lượng sạch anh- việt nam chuyển dịch năng lượng

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