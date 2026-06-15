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Sửa đổi Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường

Tấn Minh

Tấn Minh

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18:09 | 15/06/2026
(TBTCO) - Việc sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và bền vững; tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời góp phần thực hiện thành công mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
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Ngày 15/6/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, trong những năm qua, việc hoàn thiện pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường phát triển bền vững, góp phần tạo động lực tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường
Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại hội thảo. Ảnh: SSC

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, sau hơn 5 năm triển khai thi hành, Luật Chứng khoán năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn đã tạo lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ, đồng bộ và thống nhất cho hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm thị trường hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trong quá trình thực thi, các quy định pháp luật về chứng khoán tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với sự phát triển của thị trường. Quốc hội đã ban hành Luật số 56/2024/QH15 cùng với việc Chính phủ và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, khi hoàn thiện thể chế được xác định là “đột phá của đột phá”, cùng với xu hướng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch, hiệu quả, bền vững, nhiều vấn đề mới đã được đặt ra nhưng chưa được quy định hoặc chưa được quy định đầy đủ trong Luật Chứng khoán hiện hành.

“Việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán là cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới, yêu cầu hội nhập quốc tế, sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin cũng như yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán” - Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường
Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải chủ trì phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: SSC

Về nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết dự thảo Luật tập trung vào ba nhóm chính sách lớn, gồm: tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; bổ sung cơ sở pháp lý đối với một số vấn đề mới phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường tài chính quốc tế như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu…; đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định về giao dịch điện tử, người hành nghề chứng khoán, hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán và chính sách đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Chứng khoán.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung trọng tâm của dự thảo Luật; đồng thời lắng nghe các tham luận và ý kiến đóng góp từ các thành viên thị trường, tổ chức quốc tế và chuyên gia đối với các nội dung liên quan đến công bố thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong chào bán chứng khoán, giao dịch điện tử, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và các giải pháp phát triển thị trường vốn.

UBCKNN cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội thảo cũng như các ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động để hoàn thiện dự thảo Luật theo quy định./.

Tấn Minh
Từ khóa:
hoàn thiện thể chế sửa đổi luật chứng khoán phát triển thị trường thị trường chứng khoán

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