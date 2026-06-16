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Chứng khoán phái sinh ngày 16/6: Dòng tiền thận trọng hơn, nhà đầu tư chuyển dần sang hợp đồng tháng 7

Tùng Linh

Tùng Linh

18:55 | 16/06/2026
(TBTCO) - Sau nhịp phục hồi mạnh trước đó, thị trường phái sinh ghi nhận diễn biến thận trọng hơn khi thanh khoản sụt giảm mạnh và dòng tiền tiếp tục dịch chuyển sang các hợp đồng kỳ hạn xa hơn.
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Trong phiên giao dịch ngày 16/6, VN30-Index đã không thể giữ được sắc xanh, ngược lại diễn biến của chỉ số VN-Index. Dù mở cửa tăng khá và có thời điểm vượt 1.970 điểm nhờ lực cầu duy trì ở nhóm ngân hàng và chứng khoán, áp lực bán gia tăng tại nhóm thép, bán lẻ và một số cổ phiếu ngân hàng như SSB, TCB, CTG đã khiến VN30-Index thu hẹp đà tăng. Dù chỉ có 9/30 cổ phiếu giảm giá, VN30-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch, VN30 giảm 2,29 điểm (-0,12%) xuống 1.960,19 điểm, trong khi VN-Index vẫn tăng 8,63 điểm (+0,48%) lên 1.807,94 điểm. Thanh khoản trên thị trường cơ sở tiếp tục duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 6/2026 (mã 41I1G6000) đóng cửa tại 1.964 điểm, giảm nhẹ 0,06% so với phiên trước. Tuy nhiên, so với mức giảm của chỉ số cơ sở, các hợp đồng vẫn có mức chênh lệch dương 3,81 điểm so với chỉ số VN30-Index. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn đều giao dịch cao hơn chỉ số cơ sở, với chênh lệch dao động từ 0,81 điểm đến 4,61 điểm. Tương tự, giá hợp đồng tương lai VN100-Index đáo hạn tháng 12/2026 cao hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở. Tuy nhiên, lại xuất hiện chênh lệch âm ở các kỳ hạn gần hơn.

Điểm đáng chú ý là tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh giảm mạnh 35,2% so với phiên trước, cho thấy hoạt động đầu cơ ngắn hạn đã hạ nhiệt đáng kể sau giai đoạn biến động mạnh. Các vị thế đầu cơ đang có xu hướng dịch chuyển sang hợp đồng tháng 7 (41I1G7000) khi thời điểm đáo hạn của hợp đồng tháng 6 chỉ còn hai phiên giao dịch tới.

Khối lượng mở (OI) tại các hợp đồng cũng phản ánh rõ xu hướng này. OI của hợp đồng 41I1G6000 giảm mạnh xuống còn 32.645 hợp đồng, trong khi OI của hợp đồng 41I1G7000 tiếp tục tăng mạnh. Dòng tiền đang chủ động cơ cấu sang kỳ hạn mới thay vì duy trì vị thế ở hợp đồng sắp đáo hạn.

Chứng khoán phái sinh ngày 16/6: Dòng tiền thận trọng hơn, nhà đầu tư chuyển dần sang hợp đồng tháng 7
Chênh lệch dương xuất hiện tại toàn bộ 4 hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường phái sinh đã cải thiện so với giai đoạn trước và lạc quan hơn về xu hướng ngắn hạn của VN30-Index. Các trader hiện nghiêng về kịch bản VN30 tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và tích lũy sau nhịp phục hồi gần đây. Việc duy trì trạng thái chênh lệch dương trên tất cả các hợp đồng VN30-Index cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của giới đầu tư phái sinh vẫn tương đối tích cực.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh chứng khoán phái sinh vn30

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