F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu giá 71.000 đồng, huy động nghìn tỷ cho vay cầm đồ

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua đại lý phân phối, đồng thời thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Theo nghị quyết, Hội đồng quản trị đã thông qua việc sửa đổi Khoản 12 Mục I phương án chào bán thuộc Nghị quyết số 0604-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 6/4/2026. Giá chào bán được xác định là 71.000 đồng/cổ phiếu, giả định số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 22.025.190 cổ phiếu. Mức giá này cao hơn giá trị tương đương 70% giá đóng cửa bình quân của 5 phiên giao dịch từ ngày 8/6 đến 12/6/2026.

Giá chào bán này đảm bảo nguyên tắc xác định giá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 3003-01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/F88ĐT, đó là không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán (22.240 đồng/cổ phiếu) và không thấp hơn 70% mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu F88 trong 05 phiên giao dịch gần nhất trước ngày ban hành Nghị quyết này.

Nguồn: F88.

Đáng chú ý, F88 điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Theo đó, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 1.563,8 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí, lệ phí liên quan sẽ được sử dụng để góp vốn làm tăng vốn điều lệ tại công ty con là Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2026.

Trong thời gian chờ thực hiện việc góp vốn theo phương án nêu trên, số tiền thu được từ đợt chào bán có thể được công ty tạm thời sử dụng để gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.

F88 cũng cho biết, trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số vốn như kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xem xét các biện pháp phù hợp như sử dụng nguồn vốn nội bộ của công ty, điều chỉnh tiến độ triển khai kế hoạch sử dụng vốn, huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước hoặc huy động thêm nguồn vốn từ các cổ đông chiến lược, đối tác khác (nếu có) để bảo đảm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Gần đây, ngày 9/6/2026, F88 đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kết quả, doanh nghiệp phân phối thành công hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho 3.110 cổ đông hiện hữu. Dự kiến, số cổ phiếu này sẽ được chuyển giao trong giai đoạn tháng 7 - 8/2026.

Đợt phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.101,3 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của F88 tăng gấp đôi, từ hơn 110,1 triệu cổ phiếu lên gần 220,3 triệu cổ phiếu. Nếu so với thời điểm đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCoM vào tháng 8/2025 với hơn 8,26 triệu cổ phiếu lưu hành, quy mô vốn cổ phần của F88 hiện đã tăng khoảng 26,7 lần. Việc liên tục tăng vốn giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dư nợ và mở rộng hoạt động kinh doanh./.