Ngân hàng - Bảo hiểm

Hơn 3 triệu cổ phiếu được đăng ký mua sau 2 ngày, F88 chuẩn bị chiến lược mới ngoài mảng cầm cố

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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16:10 | 08/07/2026
(TBTCO) - Hệ thống F88 hiện có gần 1.000 phòng giao dịch trên toàn quốc và đặt mục tiêu trở thành nền tảng tài chính toàn diện, với kế hoạch mở rộng sang các sản phẩm tích lũy và đầu tư. Sau 2 ngày chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp đã ghi nhận 3,24 triệu cổ phiếu được đăng ký mua, tương đương khoảng 230 tỷ đồng.
aa
F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu giá 71.000 đồng, huy động nghìn tỷ cho vay cầm đồ
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Tính IPO công ty con, phát triển thêm sản phẩm tích lũy và đầu tư

Nhìn lại hành trình nhiều năm hình thành và phát triển của F88, từ hai cửa hàng cầm đồ nhỏ ban đầu đến chuỗi gần 1.000 phòng giao dịch phủ khắp cả nước hiện nay, tại Roadshow tại Hà Nội nhằm gặp gỡ và trao đổi với các nhà đầu tư tại đợt chào bán 22 triệu cổ phiếu ra công chúng, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch F88 đã chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghiệp tại Roadshow ở Hà Nội nhằm gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư trong đợt chào bán 22 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Tầm nhìn đến năm 2030, F88 định hướng trở thành nền tảng tài chính toàn diện và tin cậy dành cho người dân Việt Nam, nơi khách hàng bình dân tìm đến đầu tiên cho mọi nhu cầu tài chính trong cuộc sống.

Theo đó, doanh nghiệp định hướng sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cơ bản như: cho vay, bảo hiểm, thanh toán tiện ích, tích lũy và đầu tư. Chủ tịch Phùng Anh Tuấn bật mí, F88 sẽ sớm ra mắt thêm hai sản phẩm mới thuộc lĩnh vực tích lũy và đầu tư trong thời gian tới.

Hơn 3 triệu cổ phiếu được đăng ký mua sau 2 ngày, F88 chuẩn bị chiến lược mới ngoài mảng cầm cố
Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch F88 phác họa hành trình phát triển của F88. Ảnh tư liệu.

Sau 2 ngày mở bán, F88 ước huy động khoảng 230 tỷ đồng

Thông tin tại Roadshow F88 cho thấy, sau 2 ngày mở bán, F88 ghi nhận 3,24 triệu cổ phiếu đăng ký mua thành công, tương đương 14,7% tổng lượng cổ phiếu chào bán. Với mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu, sau 2 ngày mở bán, F88 ghi nhận khoảng 230 tỷ đồng giá trị đăng ký mua. Doanh nghiệp dự kiến huy động gần 1.564 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh cầm đồ.

Ngoài ra, theo lãnh đạo F88, ngay từ đầu, Công ty đã xây dựng mô hình công ty đầu tư với các công ty con phụ trách từng mảng kinh doanh. Cấu trúc này giúp các đơn vị thành viên có thể huy động vốn độc lập, thậm chí niêm yết riêng khi đáp ứng điều kiện.

Đến cuối quý I/2026, F88 có 956 phòng giao dịch, tăng 142 điểm so với năm 2022, trở thành hệ thống dịch vụ cầm đồ lớn nhất cả nước với các sản phẩm cho vay cầm cố xe máy và ô tô.

Tận dụng mạng lưới này, F88 mở rộng sang phân phối bảo hiểm thông qua hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Công ty Cổ phần Công nghệ Ngôi Nhà Xanh (Bảo hiểm NNX), thành lập cuối năm 2024, đã phân phối khoảng 1,5 triệu hợp đồng bảo hiểm cuối năm 2025, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và đa dạng hóa nguồn thu.

Hơn 3 triệu cổ phiếu được đăng ký mua sau 2 ngày, F88 chuẩn bị chiến lược mới ngoài mảng cầm cố
Dự phóng tăng trưởng F88 đến năm 2030. Nguồn: F88.

Trong cơ cấu doanh thu thuần hợp nhất, cho vay cầm cố luôn là mảng chủ lực, chiếm trên 84% doanh thu giai đoạn 2024 - 2025. Tiếp theo là đại lý bảo hiểm, chiếm 16,4% doanh thu trong quý I/2026 (gần 170 tỷ đồng), còn các dịch vụ khác đóng góp không đáng kể.

Dư nợ cho vay F88 vượt 7.000 tỷ đồng cuối năm 2025 và phấn đấu tăng lên 31,7 nghìn tỷ đồng vào năm 2030, gấp 4,4 lần.

ROE thuộc nhóm dẫn đầu, khoảng cách dư nợ mở ra cơ hội

Trong bối cảnh nhiều tổ chức tín dụng truyền thống gặp khó khăn khi phục vụ các khoản vay nhỏ lẻ do chi phí vận hành và yêu cầu thẩm định cao, các doanh nghiệp tài chính thay thế được xem là kênh bổ trợ, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân.

Chủ tịch F88 nhấn mạnh, xuất phát từ những hạn chế của thị trường cầm đồ truyền thống, doanh nghiệp luôn đặt ba yếu tố “nhanh chóng, dễ dàng và minh bạch” lên hàng đầu.

Với góc nhìn độc lập, ông Hoàng Nam - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Chứng khoán Vietcap đánh giá, tài chính thay thế là một lĩnh vực hết sức thiết yếu. Thị trường cần những doanh nghiệp cung cấp các khoản vay linh động, thời gian ngắn, với lãi suất đủ hấp dẫn với tầng lớp người dân chưa được phục vụ ở ngân hàng,

Hơn 3 triệu cổ phiếu được đăng ký mua sau 2 ngày, F88 chuẩn bị chiến lược mới ngoài mảng cầm cố
Nguồn: F88.

Chuyên gia Vietcap cũng cho rằng, tỷ lệ thâm nhập của ngành này tại Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực. Hiện dư nợ của ba doanh nghiệp dẫn đầu chuỗi cầm đồ hiện đại tại Việt Nam mới khoảng 300 triệu USD, trong khi tại Thái Lan con số này lên tới 12 tỷ USD, với khoảng 16.000 cửa hàng.

Về triển vọng của F88, Vietcap dự phóng doanh thu tăng trưởng bình quân 29%/năm và lợi nhuận tăng trưởng bình quân 35%/năm trong 5 năm tới, được đánh giá là mức tăng trưởng kép rất ấn tượng tại thị trường Việt Nam. Vietcap dự báo hệ số P/E của F88 trong năm 2026 được dự báo ở mức khoảng 15 lần, trong khi P/B khoảng 3,4 lần.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của F88 cũng thuộc top dẫn đầu thị trường, đạt 41% trong quý II/2026, cao hơn đáng kể bình quân VN-Index (15,2%) và trung bình ngành ngân hàng (16,9%).

“Những doanh nghiệp có cổ phiếu duy trì được mức tăng trưởng lợi nhuận trên 30% cùng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trên 30% trong một thời gian dài thường mang lại mức sinh lời rất lớn cho cổ đông. Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này thường tăng mạnh và vượt xa mức tăng của thị trường chung, thậm chí tăng bằng nhiều lần” - ông Nam dẫn chứng. Đó là các trường hợp như: Thế Giới Di Động trong giai đoạn 2009 - 2019; Vietjet giai đoạn 2014 - 2018...

Mekong Capital thoái vốn sẽ không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Theo bà Trần Mai Thảo - Giám đốc Tài chính F88, hiện Mekong Capital đầu tư vào F88 thông qua hai quỹ, trong đó, có quỹ mới rót vốn từ năm 2023 nên đến nay mới đồng hành được khoảng 3 năm. Theo đại diện F88, Mekong Capital đang nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn, do đó khả năng bán trên sàn là gần như không xảy ra vì quy mô giao dịch quá lớn so với thanh khoản thị trường. Thay vào đó, nếu thoái vốn, quỹ dự kiến thực hiện thông qua các giao dịch thỏa thuận với nhà đầu tư mới. Ngoài ra, Mekong Capital đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong một chặng đường dài, đóng góp quan trọng vào quá trình tăng trưởng của F88.

“Việc thoái vốn đã được suy nghĩ, nhưng chúng tôi cam kết sẽ không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu” - bà Thảo nhấn mạnh./
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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80