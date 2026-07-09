Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị liên ngành phối hợp làm sạch mã số thuế

Nhằm mục tiêu chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu người nộp thuế, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng và tháo gỡ điểm nghẽn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Thuế tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, UBND các xã, UBND các phường, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh…, phối hợp triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số Thuế -Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” Thuế tỉnh Phú Thọ họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan thuế rà soát, xác minh thực tế địa chỉ kinh doanh và danh tính chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật trên địa bàn.

Sử dụng dữ liệu định danh từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, xác minh và chuẩn hóa thông tin về địa chỉ kinh doanh, danh tính chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật đối với các trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Phối hợp kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp giả mạo giấy tờ, lấy cắp thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không vì mục đích kinh doanh; phối hợp xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đối với Sở Tài chính, Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị đảm bảo giao dịch thông suốt, phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Công chức Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ rà soát người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đặc biệt lưu ý đối với các giao dịch giải thể, các trường hợp không đồng nhất trạng thái hoạt động giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc hoạt động của doanh nghiệp sau khi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phối hợp xử lý các trường hợp cá nhân bị lấy cắp thông tin giấy tờ giả mạo giấy tờ để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không vì mục đích kinh doanh.

Trong công tác phối hợp tuyên truyền, truyền thông, Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ, Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan thuế triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp, người dân và hộ kinh doanh.

Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ hỗ trợ phối hợp công khai danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có tình trạng nợ thuế hoặc trốn tránh, không hợp tác làm việc với cơ quan chức năng nhằm cảnh báo rủi ro minh bạch cho cộng đồng.

Về phía các các sở, ban, ngành, Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị đối với các đơn vị có quyết định sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động của cấp có thẩm quyền; đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Đề nghị các đơn vị kê khai nghĩa vụ thuế nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện các thủ tục về thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp trong quá trình rà soát, xác minh, chuẩn hóa thông tin chủ hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; phối hợp kiểm tra hoạt động thực tế tại địa phương để phát hiện sớm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không có kho bãi, trụ sở thực tế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phối hợp thực hiện tốt công tác liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh tại địa phương. Đề nghị phối hợp đôn đốc các đơn vị trực thuộc UBND các xã, phường đã có quyết định giải thể, bị sáp nhập, hợp nhất nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường phát sóng các chương trình phổ biến chính sách, pháp luật về thuế để người dân và hộ kinh doanh nắm bắt và chấp hành đúng quy định.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hội viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về thuế; tăng cường hỗ trợ hội viên tìm hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ thuế trong sản xuất, kinh doanh. Vận động các hội viên chủ động tự rà soát, chuẩn hóa thông tin người đại diện pháp luật thông qua ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile) và ứng dụng VNeID, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% thành viên Hiệp hội chuẩn hóa thông tin trước ngày 31/12/2026./.