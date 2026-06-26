Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế

Thư ngỏ của Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế; Kế hoạch số 4560/CTr-TNG ngày 28/5/2026 của Thuế tỉnh Thái Nguyên về chương trình hành động thực hiện chiến dịch “Làm sạch Mã số Thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, theo đó, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế.

Hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thông tin đăng ký thuế, khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định; đồng thời tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn.

Công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người nộp thuế làm sạch mã số thuế. Ảnh: Đức Thanh

Để chiến dịch triển khai được hiệu quả, Thuế tỉnh Thái Nguyên đề nghị người nộp thuế trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp một số nội dung sau: Chủ động rà soát, cập nhật thông tin đăng ký thuế: Kiểm tra, cập nhật kịp thời thông tin đăng ký thuế, địa chỉ kinh doanh, thông tin liên hệ và tình trạng hoạt động theo đúng thực tế phát sinh tại đơn vị.

Phối hợp hoàn thiện thủ tục về mã số thuế: Đối với các trường hợp ngừng hoạt động, giải thể, thay đổi địa chỉ hoặc có thông báo “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký", đề nghị chủ động liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn xử lý, khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Kịp thời phản ánh các trường hợp giả mạo thông tin: Trường hợp phát hiện bị lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp hoặc mã số thuế không đúng thực tế, đề nghị phản ánh đến cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ xử lý.

Tăng cường sử dụng dịch vụ điện tử: Khuyến khích người nộp thuế sử dụng eTax Mobile và các ứng dụng điện tử của ngành Thuế để tra cứu thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện, nhanh chóng.

Thuế tỉnh Thái Nguyên cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuế; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để “Chiến dịch làm sạch Mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn kinh doanh” được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.

Mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp với Thuế tỉnh Thái Nguyên (Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2), địa chỉ: số 11-13, đường Cách mạng tháng tám, phường phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên; số điện thoại: 02083.851.328, địa chỉ email: [email protected]) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.