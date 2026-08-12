Thời sự

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Hà My

Hà My

[email protected]
22:18 | 12/08/2026
(TBTCO) - Tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh chiều ngày 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.
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Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng ông Rajpal Singh được bổ nhiệm làm Đại sứ Singapore tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều triển vọng hợp tác mới; tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao của mình, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là từ khi quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (3/2025); khẳng định Singapore tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.

Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì và đẩy mạnh các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả triển khai các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có cơ chế họp thường niên giữa hai Thủ tướng và Hội nghị Bộ trưởng kết nối hai nền kinh tế.

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng, là động lực trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Singapore dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, mục tiêu đạt mốc 30 VSIP trong năm 2026.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp tích cực sớm triển khai thực tế kết nối VNeID và SingPass; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới là ưu tiên của Việt Nam và Singapore có thế mạnh như năng lượng sạch, trong đó có xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, trao đổi tín chỉ carbon, mở rộng hợp tác về chính phủ số, thành phố thông minh, trung tâm dữ liệu quốc gia, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy giao lưu văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; đề nghị Singapore tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất cũng như các sự kiện lớn trong năm 2027 khi Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai tổ chức APEC; thúc đẩy cụ thể hoá các cam kết, thoả thuận cấp cao giữa hai nước.

Bày tỏ vinh dự đảm nhiệm cương vị Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Đại sứ Rajpal Singh khẳng định sẽ tích cực làm cầu nối để góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đại sứ nhấn mạnh, Singapore rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, khẳng định hai bên còn nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Bày tỏ nhất trí với các định hướng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về các ưu tiên trong hợp tác Việt Nam - Singapore, Đại sứ Rajpal Singh khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn trong các lĩnh vực mới. Trong đó có kết nối công nghệ, phát triển VSIP thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học - công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch, phát triển đô thị bền vững, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thành phố thông minh.

Đại sứ chia sẻ Singapore trông đợi kỳ họp Đối thoại Chiến lược Singapore - Việt Nam lần thứ nhất sắp tới, coi đây là bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore cũng như giữa hai nước.

Đại sứ Rajpal Singh cảm ơn Việt Nam ủng hộ Singapore trong lĩnh vực an ninh lương thực, bày tỏ Singapore mong muốn tăng cường nhập khẩu các sản phẩm nông, thủy sản sạch từ Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp Singapore tiếp tục đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; cam kết tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung giữa Bộ trưởng kinh tế hai nước về việc tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng; tích cực phối hợp nhằm cụ thể hoá các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở các thoả thuận cấp cao giữa hai bên.

Đồng thời, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, ủng hộ Singapore tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua các thoả thuận hợp tác đào tạo cán bộ.

Đại sứ Rajpal Singh khẳng định, Singapore sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong năm Singapore là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC cũng như trong khuôn khổ ASEAN; đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

Hà My
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Việt Nam - Singapore Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh Đại sứ Rajpal Singh

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