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Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam và Australia

10:50 | 12/08/2026
(TBTCO) - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn “Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam và Australia”.
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Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam và Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: TTXVN

1. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã nhất trí và cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế, phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

2. Lãnh đạo hai nước khẳng định hợp tác về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế, là nền tảng của an ninh và thịnh vượng quốc gia, đồng thời là một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng, nơi chủ quyền được tôn trọng. Trên tinh thần đó, lãnh đạo hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau cải tổ và hệ thống này cần tiếp tục là nền tảng cho thịnh vượng, khả năng tự cường và an ninh kinh tế của hai nước. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, trong đó có thông qua các Cơ chế Hội nghị Đối tác kinh tế cấp Bộ trưởng và Đối thoại Bộ trưởng Thương mại.

3. Việc hợp tác này bao gồm việc chia sẻ thông tin về các tình huống kinh tế có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của mỗi nước và xem xét các biện pháp ứng phó, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, không gây ảnh hưởng đến bên thứ ba. Hai bên cũng cam kết chia sẻ thông tin về cơ chế rà soát đầu tư nước ngoài và cập nhật các chính sách có liên quan.

4. Hai bên bày tỏ quan ngại trước các chính sách và biện pháp làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc hạn chế thương mại một cách không cần thiết. Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy một hệ thống thương mại đa phương công bằng, minh bạch, cởi mở và dựa trên luật lệ.

5. Trên tinh thần đó, hai nước sẽ phối hợp hỗ trợ xây dựng các chuỗi cung ứng minh bạch, đa dạng, an toàn, bền vững, đáng tin cậy, ổn định, hiệu quả về kinh tế và có khả năng chống chịu trong các lĩnh vực như khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch, trong đó có thông qua quan hệ đối tác phát triển, cùng xúc tiến các cơ hội đầu tư và tăng cường sự tham gia sâu rộng hơn của khu vực tư nhân.

6. Nhận thức tầm quan trọng của việc duy trì các chuỗi cung ứng thông suốt, an toàn và có khả năng chống chịu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực, hai bên khẳng định hợp tác sẽ bao gồm việc hỗ trợ lưu thông các mặt hàng thiết yếu giữa hai nước, trong đó có các sản phẩm và thiết bị liên quan đến hạ tầng lưới điện, các mặt hàng nông nghiệp và nông sản, thực phẩm thiết yếu, cũng như các đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp như phân urê.

7. Hợp tác trong các công nghệ thiết yếu và mới nổi đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố khả năng chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế của hai nước. Theo đó, hai bên sẽ xác định các cơ hội nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác thiết thực trong lĩnh vực này.

8. Hai nước cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội tăng cường hợp tác về an ninh và liêm chính nghiên cứu, trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của các hoạt động nghiên cứu đáng tin cậy. Hai bên cam kết hợp tác trong quản lý các rủi ro phát sinh từ các công nghệ thiết yếu và mới nổi; đồng thời phối hợp thúc đẩy các cơ hội do công nghệ mới nổi mang lại.

9. Nhằm thúc đẩy tầm nhìn chung đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hai bên sẽ phối hợp tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế của khu vực. Nội dung này bao gồm hợp tác trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì Thịnh vượng, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand được nâng cấp, cũng như hợp tác với các đối tác song phương và đa phương.

10. Nhận thức rằng kết nối an toàn và bảo đảm an ninh trong khu vực có ý nghĩa thiết yếu đối với tăng trưởng và thịnh vượng, Lãnh đạo hai nước nhất trí hỗ trợ xây dựng các hệ sinh thái số an toàn, bảo mật và đáng tin cậy tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số như viễn thông, cáp ngầm dưới biển và trung tâm dữ liệu./.

Theo TTXVN
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