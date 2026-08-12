Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khánh thành Nhà Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon

Thay mặt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhà Việt Nam được khánh thành hôm nay nhằm phục vụ các hoạt động ngoại giao, văn hóa và cộng đồng. Đây là Nhà Việt Nam đầu tiên tại Australia cũng như toàn khu vực Nam Thái Bình Dương và sẽ là mái nhà chung của cộng đồng, không gian để gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu cội nguồn trong thế hệ trẻ; đồng thời giúp bạn bè Australia hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Phạm Hùng Tâm chia sẻ, trong thời gian qua, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành và triển khai đúng tiến độ 96% dòng hành động trong Kế hoạch triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia giai đoạn 2024 - 2027.

Cộng đồng người Việt Nam tại Australia có nhiều đóng góp nổi bật vào đà tiến mạnh mẽ của quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Các doanh nhân, trí thức, chuyên gia và sinh viên ngày càng đoàn kết, gắn bó, hết sức tích cực hỗ trợ các cơ quan đại diện và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước.

Các tổ chức hội đoàn tiêu biểu trong cộng đồng tại Australia đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc kết nối trí thức, doanh nhân, kiều bào và sinh viên, triển khai nhiều hoạt động đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước và quan hệ hai nước. Đây cũng là cộng đồng người Việt lớn thứ tư trên thế giới. Đa số các thành viên trong cộng đồng đều hướng về quê hương đất nước, ủng hộ quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia và có nhiều đóng góp được sở tại ghi nhận, được trao tặng các danh hiệu cao quý.

Là người đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác hội đoàn và luôn tích cực hỗ trợ các cơ quan đại diện Việt Nam, ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Australia cho biết, cộng đồng người Việt Nam luôn tự hào về cội nguồn dân tộc, đồng thời rất vui mừng về những thành tựu phát triển của đất nước; tin tưởng vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ Việt Nam và Australia sẽ vươn tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ông Trần Bá Phúc khẳng định, Hội sẽ luôn sát cánh với Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển cộng đồng kiều bào ở nước sở tại ngày càng vững mạnh và đoàn kết để luôn là cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đầu tư thương mại, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

GS.TS Chu Hoàng Long - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Việt Nam - Đại học Quốc gia Australia bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết đoán và bản lĩnh trong việc hoạch định các chiến lược phát triển dài hạn, với khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Những định hướng và quyết sách đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào tương lai phát triển của đất nước, tạo động lực để Việt Nam tiếp tục hội nhập, vững bước trên con đường phát triển.

Là những người làm khoa học, GS.TS Chu Hoàng Long vui mừng về việc Lãnh đạo Việt Nam luôn tôn trọng giá trị khoa học, đặt khoa học vào vị trí trọng tâm trong công cuộc phát triển đất nước với những nghị quyết cụ thể. Trong thời gian vừa qua, những người làm nghiên cứu khoa học ở Australia đã cố gắng thực hiện những công trình khoa học phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, truyền tải những kiến thức đã tiếp nhận được đến đối tác trong nước; mong muốn có sự gắn kết, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà Việt Nam tại Australia. Ảnh: TTXVN

Nói chuyện thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong chuyến thăm lần này đã trao đổi về các biện pháp nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, đồng thời cũng đề nghị Chính quyền Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Australia ngày càng hội nhập sâu rộng, có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, xã hội.

Chia sẻ với bà con kiều bào về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sau hơn 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh. Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, GDP đạt 8,18%, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân trong nước tiếp tục được cải thiện; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều thành tựu; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng, Nhà nước nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực phát triển. Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng, Nhà nước quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt những bước tiến lớn.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với bước phát triển mới về tư duy: Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nâng tầm từ vận động, tập hợp, chăm lo lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó có cộng đồng người Việt tại Australia sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết, tiếp tục là cầu nối quan trọng, đóng góp thiết thực vào quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân, sinh viên Việt Nam tại Australia bằng tài năng, trí tuệ tiếp tục tỏa sáng, khẳng định được uy tín, vị thế và tích cực kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực quốc tế, cùng chung tay viết tiếp câu chuyện phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.