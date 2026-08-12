Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế và đạt được những kết quả tích cực. Luỹ kế 7 tháng, Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách được 55.237 tỷ đồng, đạt 93,6% so với dự toán Trung ương giao, tăng 101,5% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng qua, đơn vị đã ban hành 223 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 1.266 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 93,3%.

Về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, trong 7 tháng, Thuế TP. Đà Nẵng đã thực hiện kiểm tra 983 cuộc, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 1.509 tỷ đồng, trong đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 207 tỷ đồng, giảm lỗ 981 tỷ đồng.

Về triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, toàn đơn vị đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch; hoàn thành phân công xử lý 100% hồ sơ thuộc chiến dịch; tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, công khai thông tin, ban hành thông báo, cập nhật trạng thái người nộp thuế và phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh, UBND các cấp xử lý các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đến nay, Thuế TP. Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch theo đúng lộ trình; góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu người nộp thuế, nâng cao chất lượng công tác đăng ký thuế, quản lý rủi ro, quản lý nợ và hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thủ tục khôi phục hoạt động hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh luôn được chú trọng. Tính đến ngày 20/7/2026, đã có 7.284 hộ kinh doanh trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 98,19%.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế quý III, theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, đơn vị tiếp tục quán triệt toàn thể công chức, người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ.

Đặc biệt, thường xuyên theo dõi, phân tích và đánh giá tiến độ thu ngân sách nhà nước, kịp thời nhận diện các yếu tố tác động đến nguồn thu; tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, tăng cường quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu, chủ động tham mưu các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội để phổ biến chính sách pháp luật thuế; xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế; triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp quản lý, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; tăng cường phân tích, phân loại nợ, giao chỉ tiêu và xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, từng công chức.